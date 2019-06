Lo scorso lunedì 24 giugno Temptation Island ha aperto i battenti per la sesta edizione, condotta da Filippo Bisciglia. Nel corso della prima puntata le coppie che hanno mostrato i primi segni di cedimento sono state varie. Ma il duo più chiacchierato rimane quello formato da Jessica Battistello e Andrea Filomena.

I due fidanzati di Abano Terme stanno conquistando il pubblico da casa. Jessica poche ore dopo essere approdata nel reality dell'amore, è andata in crisi.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza che di professione fa il consulente finanziario, si è avvicinata sempre di più al single Alessandro.

Dall'altra parte il fidanzato Andrea non sembra aver preso bene i vari video della sua fidanzata: in uno dei video incriminati, la Battistello lo ha definito un 'mammone'. Addirittura, ha riferito al tentatore di essere sempre più convinta di avere accanto un bambino, piuttosto che un uomo. Per poi rincarare la dose: "Non so se sono ancora innamorata di lui".

Pubblicità

Il parrucchiere fin da subito si è gettato nello sconforto più totale, tanto da richiedere un confronto dopo sole 4 ore dalla prima registrazione. Purtroppo però per Andrea è arrivata l'ennesima bastonata, poiché la sua donna non si è presentata al falò.

A questo punto i telespettatori dopo essersi appassionati a questa coppia, si stanno chiedendo se al termine del programma Jessica e Andrea siano tornati insieme. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate dalla pagina Instagram di ''Very Inutil People'' è arrivata una segnalazione sui due giovani: "Jessica sarebbe stata avvistata in una pizzeria di Montegrotto Terme con Andrea".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Al momento non possiamo sapere quanto la voce di Gossip sia veritiera. Per capire realmente cosa ne sarà di Jessica e Andrea bisogna attendere la fine del loro percorso a Temptation Island.

Filippo Bisciglia: nuovo video per Andrea

Durante la prima puntata di Temptation Island, Andrea Filomena ha dovuto visualizzare ben due video della sua fidanzata Jessica. In queste ultime ore sulla pagina ufficiale del programma, è apparsa un’anticipazione importantissima sulla coppia.

Filippo Bisciglia dopo aver raggiunto il villaggio dei maschi, ha avvertito Andrea di essere in possesso di un terzo video. Il conduttore ha riferito al ragazzo, di non averglielo fatto vedere prima poiché nella prima puntata è apparso piuttosto provato.

.

Per capire cosa c'è nel nuovo video che vede come protagonista Jessica Battistello e sicuramente il single Alessandro, bisognerà attendere la messa in onda della seconda puntata. Nel frattempo i telespettatori del reality, stanno già ipotizzando ad un presunto bacio tra la fidanzata ed il single.

Pubblicità

Altri invece, consigliano al Filomena di lasciare la sua donna.