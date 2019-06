La nuova serie televisiva estiva del palinsesto Mediaset intitolata “Bitter Sweet - Ingrendienti d’amore”, con protagonista l’attrice turca Ozge Gurel già famosa per aver recitato nella soap “Cherry Season”, sta già avendo molto successo. Nei primi episodi andati in onda questa settimana, i telespettatori italiani oltre a fare la conoscenza di Nazli Piran e Ferit Aslan, hanno avuto modo di familiarizzare il volto della simpatica Fatos (Oznur Serceler).

Quest’ultima condivide un appartamento con l’aspirante cuoca e con Asuman. Nelle prossime puntate, la coinquilina della Piran verrà smascherata, proprio quando inizierà a frequentare Engin. Tarik, l’autista dei familiari del piccolo Bulut, rimarrà sconvolto quando verrà a conoscenza che la donna che ha intrapreso una relazione con il migliore amico di Ferit non è affatto una popolare stilista. La grossa menzogna di Fatos verrà appresa anche dall’artista Ayla.

La grossa bugia di Fatos, i sospetti di Engin

Le anticipazioni turche riguardanti ciò che accadrà nelle prossime puntate, rivelano che un personaggio femminile di questo sceneggiato si troverà in una brutta situazione. Chi ha avuto la possibilità di seguire gli episodi trasmessi da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, ha assistito alla messinscena di Fatos. La coinquilina di Nazli ha lasciato intendere ad Engin di essere la proprietaria di una famosa casa di moda.

Nel capitolo del 14 giugno, infatti, l’amica della Piran si è data alla fuga non appena ha visto entrare l’amico di Ferit in un locale in cui si trovava per assistere all’esibizione di Ayla, a causa del troppo imbarazzo. Gli spoiler annunciano che in seguito Fatos accetterà di uscire con Engin, ma non avrà il coraggio per rivelargli di non essere la popolare stilista che gli ha fatto credere di essere durante il loro primo incontro. A quel punto l’amica di Nazli, oltre a fare di tutto per non farsi beccare dal suo spasimante negli stessi posti che lui frequenta solitamente, troverà numerose scuse per non fargli vedere la sua immaginaria casa di moda. Lo strano comportamento di Fatos purtroppo desterà dei sospetti ad Engin, al tal punto che non riuscirà a capire come mai ha i suoi stessi gusti.

Tarik scopre che la fidanzata di Engin è la coinquilina di Nazli, Ayla offre il suo aiuto a Fatos

In particolare la coinquilina della Piran per non far allontanare da lei l’uomo per cui si è presa una vera e propria cotta, acconsentirà qualsiasi sua scelta. Le bugie di Fatos verranno alla luce, grazie all’autista della Posula Holding. Si tratta di Tarik, che nella puntata in programmazione su Canale 5 mercoledì 19 giugno, per ordine di Ferit si recherà a casa di Nazli con l’intento di recuperare un oggetto appartenente alla stilista.

Il braccio destro di Aslan avrà modo di scoprire che la donna che ha fatto breccia nel cuore di Engin, cioè Fatos, non è affatto una benestante stilista, ma una ragazza che come tante altre sogna di aprire un atelier di moda. Tarik pur avendo smascherato Fatos, deciderà di non mettere al corrente l’amico di Ferit, ma farà una provocazione alla donna, visto che le dirà che in qualunque locale andrà in compagnia del suo signore, sarà lui a pagare il conto.

A scoprire le bugie della cara amica di Nazli, purtroppo non sarà soltanto Tarik, dato che la cantante Ayla rimarrà spiazzata quando Engin le presenterà Fatos. L’ex fidanzata di Deniz pur avendo già avuto occasione di conoscere la coinquilina della Piran, la asseconderà rivelando all’amico di Ferit che si tratta della sua stilista personale. Per finire Ayla consiglierà a Fatos di essere sincera con Engin, e addirittura si dirà disposta ad aiutarla nella difficile impresa.