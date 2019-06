Appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e riguardanti ciò che accadrà nella soap turca giovedi 13 giugno e venerdì 14 giugno 2019. Su Canale 5 a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi terranno compagnia ai telespettatori, pronti a seguire le vicende legate alla giovane aspirante cuoca Nazli e al ricco e affascinante uomo d’affari Ferit. I due sin da subito, si sono scontrati, tanto che la ragazza, suo malgrado, ha deciso di licenziarsi in quanto mal sopporta tutte le regole imposte dal suo datore di lavoro.

Sarà però grazie al piccolo Bulut, nipote di Ferit, che tutto cambierà, aprendo di fatto nuovi scenari che interesseranno il prosieguo della telenovela.

Bitter Sweet, trama del 13 giugno: Nazli e Ferit a cena insieme con la complicità di Bulut

Il quarto episodio della soap turca torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di giovedì 13 giugno. Qui vedremo che Nazli sarà delusa dal comportamento e dall’arroganza del suo ex datore di lavoro. Nel frattempo, la giovane aspirante cuoca uscirà con Deniz, ignara del fatto che il giovane sia il migliore amico di Ferit.

Bitter Sweet, trame del 13 e 14 giugno: Bulut rimane orfano e viene affidato a Ferit

Il ragazzo rimarrà colpito dalla sensibilità e dai modi di Nazli che lo ha portato presso un rifugio per cani. Nel frattempo Bulut, che è entrato in sintonia con Nazli, riuscirà a convincere la madre Zeyenet ad invitare a cena la ragazza e lo zio Ferit. Al termine della serata Ferit, la sorella e il cognato decideranno di andare a trovare l’amico Deniz e sarà in questo frangente che, con grande sorpresa, Nazli scoprirà che il giovane è il migliore amico del suo ex datore di lavoro.

Bitter Sweet, anticipazioni del 14 giugno: tragica notizia per Ferit, Bulut rimane orfano

Nel nuovo episodio in onda venerdì 14 giugno, la famiglia di Ferit riuscirà ad aggiudicarsi una importante gara d’appalto, ma molti colpi di scena attendono i fan di Bitter Sweet nell’ultimo appuntamento della settimana.

Nazli, Asuman e Fatos si apprestano ad andare al club per ascoltare la musica dal vivo e verranno accolte da Deniz. Qui, poco dopo, giungeranno anche Ferit ed Engin, pronti a festeggiare l’importante accordo commerciale stipulato con i giapponesi. Poco prima di lasciare il locale, Ferit riceverà però una telefonata che sconvolgerà letteralmente la sua vita e che lo informerà della morte della sorella Zeyenet e del cognato avvenuta a seguito di un incidente stradale.

In auto con loro, vi era anche il piccolo Bulut, il quale rimarrà gravemente ferito. La tragica notizia come vedremo nei prossimi episodi di Bitter Sweet, avrà importanti ripercussioni non solo nella vita di Ferit ma anche di Nazli, la quale come vedremo, tornerà a lavorare per il ricco imprenditore a cui verrà affidato il nipote rimasto orfano.

Molti i colpi di scena che attendono i fan della soap turca e per scoprire ulteriori dettagli sulle vicende ambientate ad Instanbul, non resta che seguire i prossimi episodi in onda il 13 e 14 giugno su Canale 5 a partire dalle 14:45.