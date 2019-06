L'estate sarà portatrice di grandi sorprese nelle puntate americane di Beautiful che porteranno ad una svolta nella storyline più attesa dell'anno: la vera identità di Phoebe Forrester. Il produttore esecutivo Bradley Bell, infatti, ha annunciato che la resa dei conti arriverà proprio nei mesi caldi e che porterà con sé anche altre novità, a partire dall'entrata in scena di un nuovo villain e dalla morte di un personaggio.

Ma le novità non finiranno qui: alcuni scatti che stanno rimbalzando da un social network all'altro lasciano chiaramente intendere che verrà celebrato un nuovo matrimonio a villa Forrester.

E tutto fa pensare che gli sposi, a poche settimane dall'annullamento del matrimonio con Liam Spencer, possano essere nientemeno che Thomas Forrester e Hope Logan.

Beautiful anticipazioni: Carter celebra il matrimonio di Hope e Thomas

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful le nozze di Hope e Liam sono state appena celebrate ma, come spesso accade nella storica soap, quest'unione non sarà destinata a durare a lungo. Le anticipazioni, infatti, rivelano che la Logan non riuscirà a superare la disperazione per la perdita di Beth, e che a farne le spese sarà proprio l'unione con Liam.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas verso le nozze.

Il matrimonio verrà annullato e lo Spencer si trasferirà a casa di Steffy per crescere insieme a lei le piccole Kelly e Phoebe.

Se questa decisione fa pensare ad un repentino ritorno di fiamma con la Forrester, anche Hope non ci metterà molto a rifarsi una vita al fianco di un'altra persona. E chi meglio di Thomas potrà essere l'uomo che le farà ritrovare il sorriso? Quest'ultimo ha mostrato una vera fissazione verso la figlia di Brooke, al punto da tessere intrighi ai suoi danni, facendo leva sull'affetto che lei ha subito provato per Douglas.

Con questi presupposti, le nozze potrebbero essere davvero imminenti, come mostra uno scatto che circola su molte pagine Facebook dedicate alla serie statunitense. Nella foto si distingue Carter intento a celebrare il matrimonio di una coppia che è di spalle. I capelli biondi di lei e quelli scuri e corti di lui (con un fisico alto e slanciato: quindi non sarà Wyatt) stanno facendo inevitabilmente pensare a Hope e Thomas.

Trame americane Beautiful: la verità su Beth si avvicina

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che a breve ci sarà un matrimonio a villa Forrester e che i futuri sposi saranno quasi sicuramente Hope e Thomas.

Quest'ipotesi è avvalorata anche dagli spoiler relativi alle prossime settimane, secondo i quali l'ossessione di Forrester per la Logan prenderà la piega peggiore. Non solo: il figlio di Ridge presenterà alla sorellastra un disegno della Forrester Original e tutto fa pensare che l'abito in questione possa essere proprio un vestito da sposa.

La celebrazione avverrà in una fase a dir poco contorta delle trame, dato che anche Thomas verrà a conoscenza del segreto di Beth.

Nonostante in un primo momento sembrerà pronto a rivelare la sconvolgente scoperta a Steffy, successivamente anche lui deciderà di tacere per non distruggere la felicità ritrovata e non privarsi della possibilità di conquistare Hope una volta per tutte.