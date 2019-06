Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle ex coppie più discusse dell'ultimo periodo. I due ragazzi si sono definitivamente lasciati dopo aver provato a ricostruire la loro relazione per alcuni mesi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, terminata la storia con Irama, ha dato una nuova possibilità al bel Damante. Nonostante i due non si fossero mai mostrati insieme sui social, diverse volte sono stati fotografati insieme dai giornali. Tutto sembrava essersi rimesso a posto tra i due, fino a quando non è apparso il bel pilota Iannone, per cui l'influencer ha deciso di lasciare definitivamente il suo ex.

Il settimanale 'Chi' ha riportato delle importanti rivelazioni riguardo all'ex coppia, dichiarando che il dj avrebbe fatto di tutto nel tentativo di riconquistare la sua amata.

Andrea Damante in costante pressing per riconquistare Giulia

In base a quanto riferito dal settimanale, Damante si stava impegnando in maniera costante per riavvicinare la sua bella Giulia e farsi perdonare per il tradimento. Il ragazzo sembrava esserci riuscito, dato che i due stavano sempre insieme, in giro per lavoro o in vacanza.

Alla famiglia aveva giurato che avrebbe messo la testa a posto. Il ragazzo si era addirittura arrabbiato parecchio quando nel corso di un servizio fotografico, Giulia è stata immortalata senza il costume di sopra nel corso di un cambio.

Secondo quanto riporta 'Chi', Andrea e Giulia stavano ancora insieme quando la ragazza ha ricevuto il primo messaggio da parte di Iannone. Il bel tronista non gli aveva neanche dato molto peso dato il suo rapporto con la ragazza.

Purtroppo però, la loro relazione è terminata proprio a causa di Iannone. L'ex protagonista di Uomini e Donne non si è mai espresso sui social riguardo questa delusione, ma in uno sfogo su 'Chi' pare abbia mostrato tutta la sua fragilità e tristezza per la situazione venutasi a creare.

Iannone e Giulia De Lellis immortalati mentre si scambiano teneri baci

L'influencer sembra ormai aver chiuso definitivamente il capitolo Damante ed aver iniziato una relazione a tutti gli effetti con il pilota, il quale è stato il primo ad averla notata e cercata.

I due sono stati immortalati giorni fa in perfetta complicità mentre si godevano la loro prima vacanza insieme in Sardegna con la famiglia di lei. La De Lellis si è anche alterata per via dell'intrusione dei fotografi in villa, rivelando che quest'ultimi hanno spaventato le sue nipoti e che agirà nelle sedi opportune. La storia con Iannone comunque, sembra ormai non essere più un mistero, dato che i due si mostrano chiaramente insieme sui social, dove appaiono molto affiatati.