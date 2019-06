È da ieri che non si parla d'altro che dell'aggressione che avrebbe subito Denis Dosio in una discoteca: stando a quello che ha raccontato il ragazzo, alcune persone l'avrebbero chiuso in bagno per qualche minuto. A mettere in discussione la veridicità di questo episodio è stato un famoso "youtuber" romano: Damiano Er Faina, infatti, ha pubblicato un video nel quale si vede il 18enne scattare un selfie con i suoi aggressori subito dopo aver buttato giù la porta.

Denis Dosio: dubbi sul filmato dell'aggressione

A neppure 24 ore dalla pubblicazione del video in cui Denis Dosio butta giù la porta di un bagno pubblico, dopo essere stato rinchiuso da un gruppo di bulli, sorgono i primi dubbi sulla sincerità di questo episodio. Questa mattina, infatti, Damiano Er Faina ha usato Instagram per mostrare a tutti un filmato inedito risalente alla sera in cui il ragazzo sostiene di essere stato aggredito in discoteca.

Denis Dosio avrebbe inscenato l'atto di bullismo in disco: selfie con i suoi 'aggressori'.

Nelle immagini che tutti i siti di Gossip stanno riportando, si vede il 18enne sistemarsi i capelli per fare un selfie con quelli che sarebbero i suoi aggressori; davanti a lui, altre due persone mettono a posto la porta tra le risate generali. Insomma, il clima che si respira in questo video è molto lontano da quello tensivo che emergeva nell'altro che ha fatto il giro della rete ieri sera: il sospetto dello youtuber romano, infatti, è che questa scena sia stata studiata a tavolino per permettere a Denis di stare al centro dell'attenzione.

"Ma come, pochi secondi dopo essere stato aggredito, ti sistemi i capelli e ti fai una foto con loro? A pupazzo", ha tuonato Damiano nelle sue Stories pochissimo tempo fa. Anche la pagina IG del sito "Gossip e Tv" ha ripreso la notizia secondo la quale Dosio avrebbe inscenato una finta aggressione da parte dei bulli solo per far parlare di sé, e magari essere ancora invitato in Tv per raccontare di questo episodio.

Le parole di Dosio dopo il presunto atto di bullismo

Dopo aver pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram il video dell'aggressione che sostiene di aver subito l'altra notte in una discoteca, Denis Dosio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

Interpellato da un famoso sito su quello che sarebbe successo poche sere fa, il giovane ha detto: "Vado in bagno. Appena entro, inizio a sentire pugni alle porte, così ho capito che c'era qualcosa che non andava".

"Ho visto gente con i telefoni che faceva delle foto, sapevo che mi stavano bloccando la porta. Inizialmente ho provato ad aprirla, ma non ce l'ho fatta", ha aggiunto il 18enne prima di spiegare che, preso dalla rabbia del momento, ha buttato giù la porta per liberarsi.

Dopo che in tantissimi si sono schierati dalla parte del ragazzo e contro chi gli avrebbe praticato bullismo, sono venute fuori delle immagini che potrebbero seriamente mettere in discussione tutto. Stando a quello che sostiene Damiano Er Faina (ma anche molti degli utenti che hanno visto il filmato in cui Denis si scatta dei selfie con i presenti), Dosio si sarebbe reso protagonista di una finta aggressione solo per far parlare di sé.