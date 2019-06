Francesco Monte e Diletta Leotta potrebbero essere la nuova coppia dell'estate. I due giovani sono tornati da poco single, ma sembrano essere già pronti ad instaurare nuove relazioni. La bella showgirl ha da poco annunciato l'addio allo storico fidanzato Matteo Mammì. I due vengono da una convivenza di quattro anni, nella quale si pensava addirittura alle nozze. L'ex tronista di Uomini e Donne invece, la scorsa settimana ha interrotto la liaison con Giulia Salemi.

Tra Francesco e Giulia la passione era scoppiata all'interno del Grande Fratello Vip. La modella italo-persiana aveva confessato di avere da sempre un debole per il tarantino. Una volta usciti dal reality-show, i due hanno intrapreso una storia fino al triste epilogo dei giorni scorsi.

In queste ore numerosi pettegolezzi stanno ipotizzando un possibile flirt tra l'ex gieffino e la giornalista. Nonostante i due diretti interessati non abbiamo dato nessuna conferma della notizia, vi sarebbero più indizi che testimoniano la passione tra i due.

La conduttrice sportiva di Dazn ha pubblicato un video su Instagram. I più attenti avrebbero udito in sottofondo la voce del modello e star de L'Isola dei Famosi. Inoltre, qualche giorno fa la Leotta ha pubblicato uno scatto bollente sui social. In poco tempo la foto ha collezionato tantissimi like, tra cui quello di Francesco Monte.

A questo punto per ricevere ulteriori notizie in merito a quella che potrebbe aggiudicarsi lo scettro di coppia dell'estate, bisognerà aspettare la versione dei due diretti interessati.

La reazione del web

L'ipotetico flirt tra Diletta Leotta e Francesco Monte sta già facendo discutere il web. Molti utenti sotto le foto pubblicate dalla giornalista, stanno cercando di indagare. All'indirizzo della Leotta sono arrivate numerse domande: "Hai lasciato il tuo Matteo, per Francesco?", "Spero non sia vera la voce che circola, altrimenti sarebbe uno schifo da parte di una persona". Tra i tanti c'è anche chi non riesce a non complimentarsi per la bellezza della ragazza.

Giulia Salemi: distrutta dal dolore

Giulia Salemi sembra non riuscire proprio a voltare pagina dopo essere stata lasciata da Francesco Monte. La modella italo-persiana, nonostante cerchi di tornare alla normalità, risulta giù per il dolore. La Salemi su Instagram ha pubblicato uno scatto con la didascalia: "Quanto può far rumore un sorriso". Al suo indirizzo sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno, anche da parte di chi l'aveva spesso criticata.

Al momento l'ex gieffina sembra ancora non riuscire a parlare del suo ex fidanzato. Soprattutto, ha preferito non svelare il motivo dell'addio con Francesco.