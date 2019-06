I dettagli del battesimo di Archie Mountbatten Windsor, figlio di Meghan Markle e di Harry, duchi di Sussex, sono stati svelati. Tra tutti, uno fa più scalpore: la Regina Elisabetta II, grande assente, non presenziará al rito. La reale testolina di Archie verrà aspersa con acqua del fiume Giordano della Royal Lily Font fatta arrivare a Londra appositamente per l'evento. Allo stesso modo fu battezzata la madre, Meghan Markle, poco prima del matrimonio con il principe Harry.

Battesimo di Archie, figlio di Meghan ed Harry

Finalmente sono stati rivelati i dettagli più importanti del battesimo di Archie Mountbatten-Windsor. Il primogenito del principe Harry e dell'americana Meghan Markle, oggi duchi di Sussex e raggianti neogenitori del pargoletto reale, settimo in linea di successione al trono britannico. Il battesimo si svolgerà in luglio nella Saint George Chapel, la stessa in cui si sono spostati Harry e Meghan. La stessa dove, nel lontano 1984, è stato battezzato proprio il principe Harry tenuto amorevolmente in braccio dalla mamma, la principessa Diana.

Il piccolo Archie indosserà il vestito da battesimo storico, proprio di tutti i reali a partire dal 1841. Fu allora che la regina Vittoria fece commissionare la tunica battesimale in pizzo Honiton per il battesimo della sua primogenita, principessa Vittoria. Da allora, ben 62 royal babies hanno avuto il privilegio di indossare il prezioso indumento, compresi il principe William e il principe Harry. Con il tempo, però, il tessuto si è liso e le cuciture si sono lascate, tanto da rendere il regale abito non più utilizzabile, onde evitare lacerazioni.

Ne è stata cucita, quindi, una replica che è stata già indossata dai tre figli di Kate Middleton e sarà indossata anche dal piccolo reale figlio di Meghan Markle.

Il rito dovrebbe essere officiato dal decano di Windsor, il reverendo David Conner, dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Tra gli invitati, molte teste coronate. Ci si aspetta, inoltre, di vedere i Cambridges al gran completo, anche se ci sarà una grande assente, la Regina. Ufficialmente, la sovrana avrebbe già in calendario pregressi appuntamenti proprio nella data scelta per il battesimo. Quindi, The Queen non ci sarà come non ci fu al battesimo di Louis di Cambridge, mentre fu presente a quello di George e di Charlotte.

Il mistero delle foto in bianco e nero di Archie Mountbatten-Windsor

Con l'occasione, verranno probabilmente rilasciate anche le foto ufficiali dell'evento, svelando così molti più dettagli sull'aspetto fisico del royal bebè. Fino ad oggi, infatti, i duchi di Sussex sono stati molto cauti con le foto del loro royal baby.

La presentazione del royal baby Sussex è avvenuta con il bebè avvolto in una candida copertina bianca con cappellino abbinato che non lasciava intravedere nulla.

Poi, una foto fugace dei piedini. Per la festa del papà, l'ennesima foto in bianco e nero con parte del visino di Archie coperto dalla mano del padre.

Per ora, divampa sui social la questione sui capelli di Archie, il cui reale colore è stato offuscato dal filtro bianco e nero applicato all'ultima foto diffusa dai real genitori. Il battesimo, previsto in luglio, probabilmente svelerà anche questo "real dilemma".