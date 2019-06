Si continua a parlare del caso Prati e del finto matrimonio che ha tenuto banco per intere settimane sul web e sui social, diventando uno degli argomenti più discussi. Eliana Michelazzo è stata la prima a svuotare il sacco e a raccontare tutta la verità su questo finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone che in realtà non esiste. L'agente della Prati, dopo aver svelato tutti gli altarini in varie interviste rilasciate ai programmi televisivi di Barbara D'Urso, si è lasciata andare ad un nuovo duro sfogo su Instagram nel cuore della notte, dove ha ammesso di avere paura.

Pubblicità

Pubblicità

Arriva un nuovo sfogo di Eliana Michelazzo su Instagram

Nel dettaglio, si è potuto vedere che Eliana in questo suo lungo sfogo che ha fatto su Instagram nel cuore della notte ha parlato di lei in terza persona, dicendo che veniva costantemente controllata e che aveva degli orari ben precisi da seguire, altrimenti veniva rimproverata da donna Pamela.

E poi ancora dice di aver vissuto degli stati d'ansia perché temeva di essere rimproverata anche dal suo fidanzato (che in realtà non esisteva) e che per diverso tempo ha dovuto dire cavolate e mentire a tutti.

Eliana Michelazzo, lo sfogo social

La Michelazzo racconta anche di aver vissuto di lavoro nel momento in cui Pamela Perricciolo si è sottoposta ad un intervento di Bay Pass e che sperava un giorno di poter vivere felice. "Eliana adesso ha solo paura", chiosa la Michelazzo nel suo sfogo postato sui social.

Intanto si attende con trepidazione l'intervista di ben quattro ore che Pamela Perricciolo, l'altra manager dell'agenzia di Pamela Prati, ha concesso al sito web FanPage.it. Una lunghissima chiacchierata durante la quale Pamela confesserà tutto ma proprio tutto su quello che è successo in queste settimane.

Pubblicità

Occhi puntati anche su Pamela Prati, la quale dopo aver rilasciato un'intervista a Verissimo dove ammetteva di essere stata 'plagiata' dalle due agenti, ha partecipato alla scorsa puntata di Chi l'ha visto durante il talk dove si parlava delle donne vittime delle truffe amorose su Internet.

L'attacco di Barbara D'Urso contro Pamela Prati in diretta tv a Live

Un'intervista decisamente particolare, visto che in quell'occasione la Prati non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito a quell'argomento, ne tanto meno è stata interpellata dalla padrona di casa del programma di Rai 3, Federica Sciarelli, nonostante tutte le polemiche che si erano avute nelle ore precedenti circa la sua presenza a Chi l'ha visto.

E sempre mercoledì scorso, nel corso della nuova puntata di Live su Canale 5, è arrivato anche l'affronto diretto di Barbara D'Urso che in diretta tv si è scagliata contro Pamela e l'ha invitata a presentarsi da lei in trasmissione, a guardarla negli occhi e a dirle tutta la verità su questo triste caso del finto matrimonio e dell'affidamento dei due bambini.