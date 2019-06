In queste ore non si sta facendo altro che parlare nuovamente del Pamela Prati gate. Molto probabilmente, domani sera, la showgirl sarà ospite a Live, non è la D'Urso, per raccontare i nuovi risvolti sulla questione. Ad ogni modo, trattandosi della Prati è probabile che ci siano dei colpi di testa inattesi. In ogni caso, da un po' di ore a questa parte, l'argomento che sta infiammando maggiormente il web riguarda l'ex socia della showgirl, ovvero, Eliana Michelazzo.

Nel corso della precedente puntata del programma serale di Barbara D'Urso, la dirigente dell'AICOS Management ha avuto la possibilità di incontrare dal vivo il vero Simone Coppi, l'uomo di cui credeva di essere innamorata da 10 anni. Lui, in realtà, è un modello svizzero e si chiama Stephan Weiler. Ebbene, dopo averlo visto, Eliana Michelazzo ha rivelato pubblicamente di essersi innamorata del ragazzo.

La Michelazzo svela su Instagram di essersi innamorata di Stephan

Nel corso di una delle sue ultime dirette su Instagram, Eliana Michelazzo ha svelato di essersi innamorata di Stephan Weiler.

La donna ha tenuto tantissimo a ribadire quanto fosse bello, alto e muscoloso. Ad ogni modo, purtroppo per lei, l'uomo è felicemente fidanzato. La Michelazzo, però, non vuole demordere. Nel corso della live ha, infatti, rivelato di augurarsi che i due si lascino. Successivamente, pentendosi della brutta frase pronunciata, ha ritrattato la sua versione ed ha esclamato: "No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi".

Insomma, a quanto pare, dopo aver creduto per 10 anni di essere innamorata di lui e dopo averlo visto da vicino, Eliana Michelazzo ha perso completamente la testa per il bel modello svizzero. Adesso, dunque, non ci resta altro che attendere per scoprire se la D'Urso darà ai due una nuova opportunità di confronto oppure no.

L'incontro tra Eliana e il vero Simone Coppi: la ragazza si sente male

Si deve ricordare che, nel corso della precedente puntata del programma della D'Urso, la dirigente dell'AICOS si era mostrata davvero molto provata a seguito dell'incontro con Stephan.

La donna, infatti, si è sentita così male al punto da essere costretta ad interrompere l'intervista non rientrando nemmeno in studio. Tutta questa situazione si sta rivelando davvero particolarmente provante per la Michelazzo. In queste ore, inoltre, Eliana sta ricevendo anche delle minacce da parte di profili fake. Le persone celate dietro questi finti profili le stanno facendo credere di essere in possesso di suoi video. Per questo motivo la donna è andata subito alla polizia per denunciare quanto accaduto.

Si attendono ulteriori risvolti.