Gli spoiler spagnoli della soap Una vita, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Beautiful con grande successo di pubblico, propongono delle trame come sempre molto intriganti e con numerosi colpi di scena. Protagonisti principali dei capitoli 1035-1037 sono Genoveva e Liberto, Cinta e Rafael. Questi ultimi due porteranno Emilio alla disperazione quando egli si renderà conto dell'amore che li lega. La vedova di Samuel Alday ha escogitato un piano diabolico per farla pagare a tutti gli abitanti di calle Acacias che non le hanno fornito aiuto quando il suo coniuge è stato assassinato. La donna è anche intenzionata a provocare una frattura nel matrimonio tra Rosina e il suo giovane marito.

Pubblicità

Pubblicità

Genoveva e Liberto scoperti mentre sono in intimità

Cinta nota che Emilio la sta aspettando durante la sua esibizione con Rafael, esibizione con la quale i due artisti ottengono un grande successo. Appena terminato lo spettacolo la ragazza corre a casa propria. Lì viene subito raggiunta dal chitarrista che le porta una buona notizia. Un impresario infatti gli ha appena proposto di fare un tour di concerti in coppia. Cinta, felice della notizia ricevuta, istintivamente bacia Rafael.

Intanto Genoveva chiede a Liberto di recarsi a casa sua, dove per la prima volta i due, dopo che la donna è riuscita a sedurlo, stanno per fare l'amore. Ursula decide allora di continuare a collaborare con la moglie di Alfredo per distruggere il rapporto tra il Seler e la Rubio ed a tale scopo, utilizza Casilda affinché li scopra in una situazione imbarazzante.

Ramon e Carmen nel frattempo, decidono di dare una grande festa per comunicare a tutti i loro amici il loro fidanzamento. Tutto va bene finché non arriva, nel corso della merenda, la notizia della bancarotta della Banca Americana.

Pubblicità

Rosina chiude il suo matrimonio con Liberto

Cinta, dopo aver dato un bacio a Rafael ed averne parlato con Arantxa, è stata assalita da molti dubbi. Antonito conferma ad Emilio che ha visto la ragazza mentre si baciava con il chitarrista. Casilda scopre che il marito della sua signora sta per fare l'amore con Genoveva. Donna Rosina, dopo aver scoperto l'infedeltà di Liberto, decide di rompere il matrimonio con lui: il fallimento del rapporto tra i due sposi rappresenta una vera vittoria per la vedova di Samuel.

Subito dopo essere stato con Genoveva, Liberto si sente distrutto ed in colpa per aver tradito Rosina e vorrebbe chiedere ed ottenere il suo perdono.

Susana cerca di mediare con la Rubio per il nipote; la sarta conferma poi al giovane che forse, c'è la possibilità di un riavvicinamento con la sua sposa. Intanto Casilda prepara poi un piano insieme a Liberto per fargli incontrare la moglie. Rosina però, non riesce proprio a perdonare il tradimento e, nonostante il grande amore che li ha uniti per tanto tempo, la donna decide di rompere il matrimonio con Liberto.

Pubblicità

Ramon chiede di tacere sulla bancarotta

Ramon chiede ai suoi famigliari di non fare parola della bancarotta irreversibile in cui è precipitata la banca perchè vuole parlarne prima lui con le autorità. La notizia del fallimento viene comunque alla luce e tutti gli abitanti del piccolo quartiere residenziale sono disperati perché temono di essere ormai economicamente rovinati. Il Palacios e Felipe, dopo aver escogitato un piano per dimostrare che Alfredo ha commesso una frode, si recano dal Mendez.

Pubblicità

Purtroppo però, giunti nel commissariato, i due uomini ricevono una brutta notizia: l'archivio del banco americano è andato completamente bruciato. Tutte le prove della frode sono andate distrutte.