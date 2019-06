La programmazione de Il Segreto di fine giugno vedrà riconfermate le cinque puntate settimanali. La telenovela spagnola, infatti, andrà in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno mentre non troverà spazio nel palinsesto serale di Rete 4. Sabato 29 giugno tornerà, infatti, il maxi episodio di Una Vita, a discapito proprio del "cugino" Il Segreto. Per quanto riguarda le trame in onda la prossima settimana, esse sanciranno l'inizio di una nuova drammatica vicenda che rischierà di causare la morte di molti abitanti di Puente Viejo.

Un'epidemia di varicella renderà necessaria la creazione di un ospedale da campo nel quale comincerà a lavorare attivamente Elsa. Spazio anche alle ricerche di Beltran ed Esperanza che saranno trovati in condizioni critiche da Fernando Mesia il quale metterà a rischio la sua stessa vita per il loro bene. Anche Julieta sarà grande protagonista a causa dell'improvvisa sparizione a pochi giorni dalle nozze con Saul.

Il Segreto anticipazioni: Fernando in pericolo di vita

Le anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 28 giugno rivelano che alla villa verrà organizzata una spedizione di ricerca per Beltran ed Esperanza, vittime di un incidente automobilistico.

I corpi dell'autista e della bambinaia verranno trovati senza vita ma ciò non basterà per convincere Maria a rassegnarsi. Ci sarà la possibilità che i due piccoli si siano rifugiati all'interno di una grotta e solo il coraggio di Fernando riuscirà a salvarli. Se Maria potrà riabbracciare i suoi figli, che verranno accolti a braccia aperte anche da Donna Francisca, il Mesia si troverà costretto a lottare tra la vita e la morte a causa della caduta e del freddo subito.

Tutti gli saranno grati per il suo gesto eroico, al punto che Raimundo proporrà a Francisca di affidare proprio a Fernando i conti della villa. Ma qualcuno potrebbe nuovamente riportare il figlio di Olmo al suo carattere crudele. A Puente Viejo, infatti, si appresterà a tornare niente meno che Gonzalo.

Trame Il Segreto: l'epidemia di varicella

Non ci saranno solo buone notizie nelle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5. Marcela e Camelia avranno la febbre alta e il dottor Zabaleta diagnosticherà loro la varicella.

Si tratterà di una vera e propria epidemia che renderà necessaria la creazione di un ospedale da campo. Elsa, pronta a lasciare per sempre il paese, proporrà a Carmelo di mettersi al servizio dei compaesani, avendo contratto la malattia quando era una bambina. Il fatto non piacerà affatto ad Antolina che non potrà accettare di vedere ripulito il nome della sua storica rivale. A peggiorare le cose ci penserà Isaac che rifiuterà di partire come promesso alla moglie.

A pochi giorni dalle nozze, Julieta sparirà improvvisamente. Saul non crederà all'ipotesi dell'allontanamento volontario e sospetterà che la fidanzata sia stata rapita. Tale tesi verrà confermata poco dopo: la ragazza, rinchiusa in una capanna, proverà a scappare ma ogni suo tentativo risulterà inutile.