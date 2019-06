Dopo aver annunciato su Instagram la sua presenza nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Emma Marrone ha rilasciato altre dichiarazioni al riguardo direttamente dal set romano dove si sta girando la pellicola. La pugliese, alla sua prima vera prova d'attrice, è stata paparazzata con il pancione ed ha confessato di averci messo un anno per accettare questa sfida che le ha proposto il regista. Per portare a termine al meglio questa nuova avventura, la cantante ha cambiato colore di capelli ed ha messo in pausa la musica per un po'.

Pubblicità

Pubblicità

Le prime foto di Emma versione attrice

Sono iniziate pochi giorni fa a Roma le riprese del nuovo film "I migliori anni" di Gabriele Muccino: tra i protagonisti della pellicola, che uscirà il 13 febbraio 2020 al cinema, c'è un'artista al suo debutto assoluto sul grande schermo. Stiamo parlando di Emma Marrone che, dopo quasi 10 anni di carriera nella musica, ha accettato di cimentarsi con la recitazione per la prima volta.

I paparazzi di Chi hanno immortalato la pugliese sul set con un look decisamente interessante: nelle foto che ha pubblicato la rivista oggi si vede la 35enne in dolce attesa (ovviamente solo per esigenze di copione) e con un inedito colore di capelli.

Emma Marrone col pancione sul set di Muccino: 'Un anno per dire sì, la musica è in pausa'.

A confermare i tanti cambiamenti che ha dovuto fare per interpretare il ruolo della moglie di Claudio Santamaria (accanto al quale è stata fotografata mentre litigavano in una scena), è stata la stessa vincitrice di Amici sulle pagine della rivista di Gossip.

Interpellata da un giornalista su questa nuova avventura professionale, Emma ha detto: "Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film con lui, ero titubante, anche per il cambio di look da bionda a mora.

Pubblicità

Ci ho messo un anno per dirgli sì, ma ora sono felice".

Quando qualche settimana fa la Marrone ha spiazzato tutti mostrandosi con una chioma castana da un giorno all'altro, ora sappiamo che l'ha fatto per il ruolo che le ha affidato Muccino: quei fan della "Brown" che ancora rimpiangono i suoi bei capelli biondi, dunque, possono ancora sperare di rivederglieli addosso dopo la fine delle riprese.

La Marrone mette in stand-by la musica per un po'

Stando a quello che ha riportato l'Ansa poco tempo fa, le riprese de "I migliori anni" dovrebbero durare almeno 9 settimane: quasi per tutta l'estate, dunque, Emma sarà impegnata con il film che la vede debuttare come attrice sul grande schermo.

Prima di accettare di fare parte del cast di questa importante pellicola, però, la cantante ha dovuto prendere un'altra difficile decisione; a Chi, infatti, la 35enne ha confidato: "la musica è in pausa per un po'. Insomma, proprio nel periodo in cui festeggia i suoi primi 10 anni di carriera (è passato tanto dalla vittoria della Marrone ad Amici), la salentina ha deciso di mettere in stand-by la sua amata musica per intraprendere una nuova avventura professionale.