Francesca De André, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello 16 ad un passo dal traguardo finale, è arrivata negli studi del programma. Qui la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con Cristiano Malgioglio e di fare pace con lui dopo settimane di tensioni e scontri a distanza.

La 29enne genovese è stata accolta dal calore del pubblico, nonostante sia stata la concorrente più discussa e criticata di questa sedicesima edizione del reality show.

Al suo ingresso, l'opinionista siciliano le ha detto: "Avresti potuto vincere il Grande Fratello se non fossi stata così aggressiva". Nel corso del suo intervento, Malgioglio ha precisato di non voler più litigare con la ragazza e si è detto dispiaciuto per aver tirato in ballo la sua famiglia. Inoltre ha ricordato che il programma viene seguito da tante adolescenti, e per tale ragione gli atteggiamenti della modella ligure non sono stati un bell'esempio.

Francesca De André, pace fatta con Cristiano Malgioglio.

Questa volta la reazione di Francesca De André ha spiazzato tutti. L'ex concorrente, anziché esplodere - come ha fatto spesso in queste ultime settimane - ha avuto dei modi più pacati, dando ragione all'opinionista: "Sicuramente ho tirato fuori il peggio di me". La giovane ha anche sottolineato che per la prima volta nella sua vita si è trovata a dover gestire una serie di problemi dinanzi alle telecamere, al cospetto del pubblico, e quest'aspetto ha indubbiamente influito sul suo stato d'animo.

Nella parte conclusiva del suo intervento, quindi, ha affermato: "Non sono una persona cattiva".

Dopo aver chiarito le rispettive posizioni, Cristiano Magioglio e Francesca De André hanno finalmente seppellito l'ascia di guerra, siglando la pace tra loro.

Barbara D'Urso torna a difendere la De André

Dopo il confronto pacifico tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè, Barbara D'Urso è tornata a spendere delle parole al miele nei confronti dell'ex gieffina.

Secondo la conduttrice, il comportamento della modella è scaturito da una serie di circostanze a lei poco favorevoli. In particolare, la padrona di casa del GF16 si è detta convinta che se Cristiano De André non avesse diffidato legalmente la figlia prima dell'ingresso nella casa, la ragazza sarebbe stata meno aggressiva.

Ad ogni modo, durante l'ultima puntata del reality, l'ex fidanzata di Daniele Interrante ha avuto un nuovo scontro con Mila Suarez. Il diverbio è stato interrotto solamente grazie all'ingresso in studio di Fabrizia De André.

Il commento di Iva Zanicchi

Il comportamento di Francesca De André ha diviso l'opinione pubblica, con molti utenti del web che hanno criticato spesso i modi aggressivi della gieffina. Nonostante ciò, c'è anche stato chi ha sostenuto che la nipote del grande Faber, nel bene e nel male, abbia creato numerose dinamiche nella casa di Cinecittà.

"Francesca è stata l'anima del Grande Fratello, se non ci fosse stata lei sarebbe stato noioso". Con queste parole, Iva Zanicchi ha commentato il percorso della De André.