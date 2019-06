Luca Onestini non si è dato pace e si è battuto ancora una volta per sostenere suo fratello Gianmarco. Durante la finale del Grande Fratello 16, l'ex tronista ha lanciato di nuovo una dura frecciatina su Instagram nei confronti di Barbara D'Urso. Il motivo? La conduttrice partenopea avrebbe dedicato poco spazio a Gianmarco rispetto ad alcuni concorrenti, tra cui la sua pupilla Francesca De André. Un gesto che è apparso piuttosto ingiusto ed imparziale nei confronti del gieffino.

Luca Onestini protesta contro Barbara D'Urso: le sue parole

Mentre Luca Onestini stava assistendo alla finale del Grande Fratello 16, ha protestato contro Barbara D'Urso pubblicando una Instagram Stories. "Tre minuti sono troppi, giusto? Ma dai!" ha dichiarato a fil di voce l'ex tronista parlando dello spazio troppo breve dedicato a suo fratello Gianmarco. Infatti quest'ultimo ha avuto minor tempo rispetto agli altri ex inquilini per abbracciare i suoi cari, come si può ben notare dal filmato tra le sue Stories.

Luca Onestini ancora contro Barbara D'Urso

Dopo che gli autori del reality show gli hanno impedito di presentarsi in studio, Luca è rimasto piuttosto amareggiato e arrabbiato ma nonostante ciò ha continuato a fare il tifo per suo fratello. Purtroppo quest'ultimo non ce l'ha fatta e ha dovuto abbandonare la Casa piazzandosi al terzo posto.

Martina Nasoni vince il Grande Fratello 2019, secondo posto Enrico

La vincitrice conclamata del Grande Fratello 2019 è "la ragazza col cuore di latta", Martina Nasoni.

Quest'ultima ha dimostrato di essere una ragazza dal carattere molto forte e deciso ma allo stesso tempo molto dolce. Una caratteristica che ha fatto innamorare anche Cristiano Malgioglio, in quanto ha espresso palesemente di volerla vedere trionfare nel reality show di Canale 5. Come sappiamo durante le puntate dello show, l'opinionista ha dato alcuni consigli di seduzione alla ragazza per aiutarla a conquistare il bel Daniele Dal Moro. Purtroppo, però per lei non c'è stato nulla da fare viste le numerose discussioni accese avute con lui negli ultimi giorni.

Infatti la bella ternana ha confessato a Daniele di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento lamentandosi del fatto che lui sia stato molto contraddittorio. Insomma Martina non è stata molto fortunata in amore ma sicuramente lo è stata in gioco. Per quanto riguarda Enrico Contarin si è aggiudicato il secondo posto nonostante i pronostici sul web lo indicavano come concorrente più vicino al trionfo finale. Il ventiseienne di Bessica ha dimostrato di essere un ragazzo simpatico che ha portato un po' di allegria e leggerezza all'interno della Casa più spiata d'Italia.