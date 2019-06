La sedicesima edizione del Grande Fratello è stata vinta da Martina Nasoni. Contro ogni pronostico la ventunenne di Terni ha incassato 100 mila euro. Enrico Contarin nonostante fosse molto amato dal pubblico, si è posizionato solamente al secondo gradino del podio. Al terzo posto invece, troviamo Gianmarco Onestini.

Martina ha un passato tutt’altro che facile. La ragazza fin dalla tenera età combatte con un problema cardiaco, ereditato dalla mamma.

Forse proprio la sua fragilità e la voglia di vita, ha indirizzato il pubblico ad incoronare Martina vincitrice di quest'edizione. Nei giorni scorsi tra l'altro, la gieffina, ha colpito molto anche per la lettera scritta alla madre. Parole forti che hanno toccato il cuore di tutti.

Per proclamare il vincitore della sedicesima edizione del GF Barbara D'Urso è entrata nella casa di Cinecittà, lasciando Martina ed Enrico nello studio Mediaset. Le prime parole della ragazza sono state dedicate ai suoi fan.

GF, le prime parole di Martina Nasoni dopo la vittoria: ‘La voglia di vivere non me la tolgono’.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Martina ha scritto: "Sono stra felice. Grazie a tutti di cuore". La concorrente originaria di Terni ha incassato il 60% di preferenze su Enrico Contarin.

Considerando che la finale del reality-show di Canale 5 è terminata a notte fonda, per ascoltare delle dichiarazioni più dettagliate da parte di Martina Nasoni, bisognerà attendere le prossime ore.

Chi è la 'Ragazza col cuore di latta'?

Il trionfo di Martina Nasoni ha colto tutti di sorpresa, compresa la diretta interessata. La ventunenne di Terni, in passato ha cercato di sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Umbria e Miss Italia, ma senza ottenere risultati. In seguito, una volta terminato il Liceo Artistico ha frequentato un corso per intraprendere il mestiere di tatuatrice, ma invano. La vera svolta forse è arrivata proprio dall'incontro con Irama.

L'ex allievo di Amici17 dopo essersi appassionato della storia di Martina Nasoni, ha scelto di dedicarle un brano 'La ragazza dal cuore di latta', da portare in gara al Festival di Sanremo.

Daniele Dal Moro esce allo scoperto: 'Martina mi piaceva esteticamente'

Daniele Dal Moro dopo essere stato eliminato è arrivato nello studio Mediaset. Il bel veronese incalzato dalle domande di Cristiano Malgioglio, ha deciso di fare chiarezza sul rapporto con Martina Nasoni.

Daniele ha detto: "Martina all'inizio mi piaceva esteticamente". Evidentemente poi per incompatibilità caratteriale, i due hanno deciso di prendere due strade diverse. Martina e Daniele più volte hanno avuto un legame contrastante all'interno del reality-show, alternando momenti di passione a dei veri e propri litigi.