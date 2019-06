Ennesimo sfogo sopra le righe per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: la sera prima della finalissima, infatti, la giovane ha usato parole forti ed offensive nei confronti di Gianmarco Onestini. Probabilmente in risposta al parere negativo che il ragazzo ha espresso sulla sua persona la sera precedente, la genovese ha fatto sapere di aver superato il limite di sopportazione: la concorrente è arrivata a minacciare l'uso di una mazza da baseball davanti ad un silenzioso Gennaro Lillio.

Nuovo attacco verbale della De Andrè al GF 16

Dopo una settimana di calma apparente, Francesca De Andrè si è resa protagonista di un nuovo sfogo che sta facendo molto discutere: la sera precedente alla finale del GF 16, la ragazza è stata ripresa dalle telecamere mentre inveiva verbalmente contro Gianmarco Onestini.

Mentre si trovava in giardino con Gennaro Lillio per fumare una sigaretta, l'opinionista ha sbottato: "Prendi il tuo amico Gianmarca di sto ca...

GF 16, Francesca De Andrè perde le staffe con Gianmarco: 'Prendo una mazza e faccio razzia'.

e portala qua. La prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzia".

Sono bastate queste poche parole della giovane, a far indignare la maggior parte degli utenti del web: chi ha assistito a questo momento in diretta su Mediaset Extra, infatti, non ha potuto esimersi dal commentarlo duramente sui social network. "La mafiosa Francesca. Questo è il video dove minaccia Gianmarco. Lei è in finale, vi rendete conto?", questo è solo uno dei tantissimi messaggi di disapprovazione che sono stati scritti sulla De Andrè e sul suo atteggiamento irrispettoso nei confronti di uno dei compagni d'avventura.

La cosa che ha stupito molti spettatori, però, è che nessuno (in questo caso Gennaro che ha assistito alla scena) ha reagito allo sfogo della De Andrè: nessuno, infatti, le ha consigliato di non esagerare come è capitato spesso negli ultimi mesi.

Onestini contro Francesca prima della finale

La reazione sopra le righe della De Andrè, dovrebbe essere stata causata dalle parole che Gianmarco Onestini ha detto sul suo conto la sera prima: in un gioco che ha proposto il Grande Fratello, il ragazzo è stato chiamato ad esprimere un parere sincero sulla compagna di reality.

"Ci sono due cose che non mi piacciono: la prima, è che giudichi quello che fanno gli altri prima di guardare quello che fai tu. Seconda cosa, sei troppo aggressiva. Siamo persone adulte e possiamo discutere senza alzare il tono della voce o gettare per terra il vassoio che ha in mano l'altro", ha detto il giovane.

Il pensiero manifestato dal finalista deve aver spinto la contestata Francesca a prendersela con lui ieri notte. Da notare, infine, che la genovese ha usato il femminile quando ha nominato Onestini: definendolo "Gianmarca" e "Gianmarchina", è come se la ragazza avesse voluto mettere in dubbio la virilità del fratello di Luca, cosa che potrebbe non piacere affatto a Barbara D'Urso, da sempre contraria gli insulti sessisti e omofobi.