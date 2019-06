Le vicende di Una vita continueranno a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a sabato 22 giugno, Rosina deciderà di assumere Jacinto come giardiniere, mentre il vero Inigo metterà nei guai i Cervera. Infine, Blanca lascerà Diego.

Una Vita: Rosina assume Jacinto

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Diego pianificherà il funerale della bambina che crede di aver perso.

Tuttavia, Blanca sarà sicura di aver partorito un maschietto. Inigo e Flora, intanto, temeranno che Paquito giunga alla verità. I Cervera, infatti, cercheranno di impedire al vigilante notturno di mettere le manette al vero Inigo, il responsabile degli ammanchi verificatosi nelle varie attività di Acacias 38. Casilda, invece, convincerà Rosina a prendere Jacinto come giardiniere mentre la giovane Dicenta pretenderà di vedere suo figlio dopo essersi scontrata violentemente con Ursula. Samuel e Diego, a questo punto, crederanno che la loro congiunta abbia perso la testa dopo la presunta morte del figlioletto.

Una Vita, trame prossima settimana: Blanca e l'Alday si lasciano, Jacinto imbarazza Rosina

Anticipazioni Una Vita: Esteban incontra Ochoa

Leonor annuncerà alla madre e a Liberto di aver rimandato la partenza per l'Oriente mentre il vero Inigo confesserà a Flora ed a suo fratello di essere il colpevole dei furti nel quartiere. Intanto, Arturo accetterà che Esteban vada all'incontro con Ochoa. Diego, invece, veglierà su Blanca, ormai sull'orlo della pazzia. A tal proposito, la giovane Dicenta chiederà perdono all'Alday per il suo comportamento. Infine, Leonor organizzerà una festa per risollevare il suo umore nero.

Blanca indaga su Ursula

Le trame di Una Vita, in onda dal 17 al 22 giugno, svelano che la vecchia istitutrice si arrabbierà per non essere stata invitata al party di sua figlia mentre Rosina penserà di licenziare il cugino di Casilda. Il colonnello Valverde, intanto, eviterà che Esteban si scontri con Ochoa. Dall'altro canto, il vero Inigo confesserà ai pasticceri de La Deliciosa di essere stato preso in cura da alcuni contadini dopo aver perso la memoria.

A casa Alday, Samuel temerà che il fratello scopra che ha ucciso il loro padre. Allo stesso tempo, Blanca fingerà di accettare il lutto per scoprire se Ursula sia davvero coinvolta nel rapimento di Moises.

La Dicenta lascia Diego

Ochoa prometterà ad Arturo di dargli la lista dei soldati non ancora rimpatriati dalla guerra persa contro le Filippine dopo aver perso una partita a biliardo. Intanto Flora assumerà Pena a La Deliciosa, per impedirgli di essere arrestato.

A casa Hidalgo, Rosina si sentirà in imbarazzo, avendo Jacinto in casa sua. Infine Blanca confesserà a Diego di credere che il loro bambino sia ancora vivo tanto da voler tornare ad abitare con la madre per investigare meglio sulla faccenda. Di conseguenza, la Dicenta porrà fine alla storia d'amore con Alday. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.