Le vicende della soap spagnola Una vita continuano ad appassionare il pubblico. Le trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana riportano che Blanca Dicenta continuerà a non accettare il fatto di aver dato alla luce una bambina morta.

La neo-mamma, sempre più convinta della sua tesi, avrà parecchi scontri con la madre Ursula, facendo allarmare seriamente Diego e Samuel Alday. I due fratelli addirittura avranno il presentimento che la Dicenta Junior sia sull'orlo della pazzia.

Blanca si scaglia contro la madre, i fratelli Alday si preoccupano

Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 giugno rivelano che, mentre Diego organizzerà una cerimonia funebre per dare l'ultimo saluto alla figlia defunta, Blanca ribadirà di aver messo al mondo un maschietto sano. Intanto i Cervera faranno di tutto per impedire a Paquito di arrestare il vero Inigo per aver commesso numerosi furti ad Acacias 38.

Casilda riuscirà a convincere Rosina ad assumere suo cugino Jacinto come giardiniere.

Blanca ancora una volta si scaglierà contro la madre Ursula, ritenendola responsabile della sparizione del suo bambino. I fratelli Alday, dopo aver assistito all'ennesima sfuriata della primogenita della Dicenta, inizieranno a temere che stia per perdere i lumi della ragione.

Leonor comunicherà a Rosina e Liberto che lei ed Inigo hanno rimandato la partenza. Intanto il vero Cervera rivelerà a Flora e al fratello di essere il ladro che tutti gli abitanti stanno cercando.

Arturo darà il consenso ad Esteban per incontrare insieme a lui Ochoa. Blanca chiederà scusa a Diego per aver avuto un pessimo atteggiamento, e nel frattempo Leonor organizzerà una merenda con tutti i vicini con l'intento di dare un pizzico di sollievo alla Dicenta Junior.

Il timore di Samuel, la primogenita di Ursula mette fine alla relazione con Diego

Ursula perderà le staffe quando verrà a sapere che la figlia della Rubio non l'ha invitata alla festicciola.

Rosina avrà intenzione di licenziare Jacinto, mentre il vero Inigo farà sapere ai proprietari de La Deliciosa di essere stato salvato da un gruppo di contadini dopo essere stato vittima di un'aggressione che gli aveva fatto perdere la memoria. Samuel comincerà a temere che il fratello possa scoprire di aver messo fine all'esistenza del loro padre.

Il vero Cervera farà presente a Flora e Inigo che il suo nuovo nome è Pena. Blanca, nel corso della festa organizzata da Leonor, rivelerà all'amica che sta fingendo di aver ormai elaborato il lutto per scoprire se la madre ha davvero rapito suo figlio come sospetta.

Ochoa, uscito battuto dalla sfida di biliardo, prometterà al colonnello Valverde di fargli avere la lista dei militari spagnoli che non sono ancora rimpatriati dalla guerra persa contro le Filippine.

Flora assumerà Pena nella sua cioccolateria per evitare che finisca in prigione, nonostante il parere contrario del fratello. Rosina non sopporterà la presenza di Jacinto, e infine Blanca metterà fine alla sua relazione con Diego, comunicandogli di voler tornare a vivere con la madre per smascherarla una volta per tutte.