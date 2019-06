Nonostante Francesca De Andrè l'abbia negato più volte, pare che tra lei e Gennaro Lillio sia successo di tutto sotto le coperte quando erano nella Casa del Grande Fratello. A raccontare alcuni particolari dell'intimità che hanno vissuto davanti alle telecamere, è stato il napoletano nel corso di un'intervista che ha rilasciato in radio pochi giorni fa: il ragazzo ha fatto sapere che tra lui e la fidanzata ci sono stati almeno sei "incontri passionali" tra le mura di Cinecittà.

La confessione di Gennaro a Radio Italia

Francesca De Andrè ha provato a negare anche l'evidenza, ma che tra lei e Gennaro ci sia stato qualcosa di più di un bacio al Grande Fratello, l'avevano sospettato in molti. Nonostante la ragazza abbia sempre detto che lei e Lillio si sono scambiati solo baci e coccole sotto le coperte, tanti spettatori non le hanno creduto e, ascoltando quello che ha confessato il napoletano in radio a riguardo, viene da dire che hanno avuto ragione.

Interpellato sul rapporto che è nato con la genovese nella Casa più spiata d'Italia, il modello ha fatto sapere: "Appena siamo usciti, l'abbiamo fatto subito. Ma non era la prima volta, che te lo devo dire io?".

"Penso fosse la settima volta. Barbara D'Urso ha mandato in onda solo le immagini che si potevano vedere, ma c'era di peggio", ha aggiunto il giovane.

Nonostante la sua intimità con la neo fidanzata sia stata sotto gli occhi di tutti, Gennaro ha detto di non aver provato alcun imbarazzo per la presenza delle telecamere soprattutto nelle ore notturne: "La mia ansia non era per quello, perché dopo un po' te le dimentichi.

L'ansia ce l'avevo per i ragazzi che dormivano nella nostra stessa camera".

Lillio, infine, ci ha tenuto a precisare che la De Andrè era molto meno a suo agio rispetto a lui quando provavano a ritagliarsi dei momenti di tenerezza al GF 16.

Ipotesi Temptation Island Vip per la coppia

La storia d'amore tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, procede a gonfie vele nonostante le critiche: la poca simpatia che la maggior parte del pubblico nutre nei confronti della ragazza, ha portato tanti a contestare anche il suo nuovo fidanzato.

Il bel modello, però, non bada agli haters e continua a frequentare la genovese anche fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Questo rapporto, comunque, cresce a tal punto che in molti ipotizzano che presto possa essere messo alla prova in un altro reality di Canale 5: Temptation Island Vip. I siti di Gossip, infatti, sostengono che l'opinionista e il compagno siano tra i candidati principali al cast della seconda edizione del format sulle "tentazioni d'amore", le cui registrazioni dovrebbero iniziare a fine agosto in Sardegna.

La De Andrè, interpellata recentemente su questa possibilità, ha fatto sapere: "Lascio della suspense. Per il momento non ci è arrivata nessuna proposta".