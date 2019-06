Continua il gelo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dopo la lite che hanno avuto durante l'ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello. Francesca ha accusato Gennaro di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega per arrivare in finale. La ragazza ha addirittura rovesciato il piatto che teneva in mano Gennaro e, furiosa, ha minacciato di abbandonare la casa prima della finalissima di lunedì prossimo. Tale fatto ha fatto discutere molto i fan sui social, che hanno commentato negativamente nei confronti della De Andrè.

C'è chi addirittura ha chiesto di prendere provvedimenti nei confronti della ragazza.

Precedentemente, i due avevano avuto delle liti ma si erano sempre riappacificati; ora sembra che i due non siano intenzionati a fare pace e il gelo tra i due continua.

Grande Fratello 16: Francesca De Andrè non crede più alle parole di Gennaro Lillio

Dopo la lite con Lillio, Francesca De Andrè è ancora convinta di avere ragione sull'intera vicenda. La donna ha confidato alla coinquilina Martina che Gennaro non è mai stato del tutto sincero con lei, insinuando che abbia calcolato tutto dall'inizio, altrimenti non avrebbe assunto tali atteggiamenti.

Grande Fratello 16: Francesca minaccia di andare via, non crede più a Gennaro

La nipote di Fabrizio De Andrè è certa che Gennaro abbia usato a suo vantaggio la vicinanza a Taylor Mega per riuscire ad accedere facilmente alla finalissima di lunedì prossimo. Il pubblico infatti ha proclamato Gennaro tra i primi finalisti.

Durante la giornata di ieri 4 giugno, i due non si sono rivolti la parola; Francesca ha invitato caldamente Lillio a non fischiare per non aumentare il suo mal di testa. Questo suo malessere però, è stato messo subito in discussione quando la ragazza ha incominciato a ballare sulle note di una musica proposta dalla redazione del Reality Show.

Continua il malumore all'interno della casa del Grande Fratello

Manca poco alla finale del Grande Fratello e il malumore all'interno della casa più spiata d'Italia cresce giorno dopo giorno; Francesca De Andrè sta facendo discutere per via del suo nervosismo. Il finalista Gianmarco Onestini, ha fatto sapere a Gennaro di essere rimasto colpito dal comportamento della De Andrè negli ultimi giorni. Anche Daniele ha confessato di sentirsi stanco di sentire continuamente urla e grida in casa per 'colpa' della ragazza, chiedendo a Gennaro di starle lontano per evitare di sentirla strillare nuovamente.

Insomma, i concorrenti rimasti all'interno della casa più spiata d'Italia sembrano esausti e stanchi di tutto questo caos. Fortunatamente dovranno attendere soltanto qualche altro giorno per poter tornare alle loro vite quotidiane.