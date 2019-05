Il 'Movimento italiano genitori', meglio conosciuto come Moige, ha deciso di esporsi contro il Grande Fratello per quanto accaduto nell’ultima puntata all'interno della casa più spiata d'Italia. Lunedì, 27 maggio, c'è stato un confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini che ha chiesto di entrare nella casa per poter chiarire la situazione con la ragazza.

La discussione era andata a finire molto male, tant'è che la conduttrice Barbara D'Urso ha dovuto cacciare Giorgio fuori dalla casa per il suo atteggiamento aggressivo.

Il giorno dopo questo evento il Moige ha rilasciato un comunicato stampa che denuncia le scene aggressive nei confronti di una donna in diretta televisiva, chiedendo la chiusura del programma.

Il Moige denuncia il Grande Fratello: 'Contenuti di cattivo gusto'

La puntata di lunedì, 27 maggio, non è piaciuta al Moige che ha deciso di prendere provvedimenti contro il Reality Show.

Il Grande Fratello rischia la chiusura

Giorgio Tambellini ha chiesto di entrare nella casa per poter parlare con l'ex fidanzata Francesca De Andrè, ma la discussione che i due hanno avuto non è piaciuta a tutti per via di gesti, insulti e parolacce a raffica in diretta televisiva.

Il Moige non ha apprezzato quanto è successo nell'ultima puntata del reality, come spiegato in un duro comunicato stampa dove sono stati messi in evidenza tutti gli atteggiamenti assunti da Giorgio e Francesca che potrebbero aver urtato la sensibilità di chi stava seguendo quella sera il reality show.

Inoltre Giorgio sembrava veramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e la stessa Francesca è stata la prima a farlo notare. Una frase della 29enne ('Non lo sai perché sei fatto dalla mattina alla sera?'), poi, ha mandato su tutte le furie Giorgio che ha incominciato a insultare, gesticolare e addirittura urlare nel modo più volgare possibile contro Francesca al punto che Barbara D'Urso ha dovuto cacciare via il fidanzato della gieffina.

È chiaro, dunque, che quanto è successo tra i due non è passato inosservato al Moige che ha definito quel momento di tv di cattivo gusto.

GF 16: il comunicato del Moige contro il reality

Nella lunga dichiarazione del Moige si fa riferimento soprattutto al possibile uso di sostanze stupefacenti di Giorgio e al suo comportamento aggressivo durante la diretta. Nel comunicato il Moige richiede all'Agcom di chiudere definitivamente il reality show.

In ogni caso, non è la prima volta che il Moige si schiera contro il programma di Mediaset per via di comportamenti al limite dei personaggi che vi partecipano.

Considerato il gran numero di ascolti che il reality riesce a fare, è difficile che la richiesta del Moige venga presa in considerazione