Ormai da qualche anno gli eventi musicali dell'estate sono inaugurati dallo show di Rai Uno presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il Seat Music Awards, che riunisce all'Arena di Verona le star della musica italiana.

Lo show è composto da due puntate registrate il 4 e il 5 giugno che andranno in onda su Rai Uno a partire dalle 20,30 di questo mercoledì 5 e poi giovedì 6 giugno. Quindi stasera e domani gli italiani ascolteranno i loro artisti preferiti esibirsi con le hit che faranno da colonna sonora all'estate 2019.

Tra i cantanti che si esibiranno saranno presenti anche il vincitore di Amici 2019, Alberto Urso e la trionfatrice di The Voice of Italy, Carmen Pierri.

Si esibiranno Seat Music Awards oltre 50 artisti italiani tra cui Claudio Baglioni a cui verrà assegnato uno speciale Premio Live

La tredicesima edizione dello show Seat Music Awards, non più sponsorizzato da Wind ma da Seat, premierà i cantanti che, con i loro album, hanno raggiunto nel periodo che va da maggio 2018 a maggio 2019 diversi traguardi tra cui Oro, Platino e Multi Platino, a seconda che abbiano superato rispettivamente le 25, le 50 e le 100 mila copie.

Inoltre, in base alle certificazioni Siae verranno assegnati i Premi live, sulla base dei risultati raggiunti con riferimento al numero di spettatori presenti ai concerti degli artisti. Quest'anno un premio speciale in quest'ultima categoria verrà assegnato a Claudio Baglioni per il Tour 'Al centro' con il quale ha festeggiato i 50 anni di carriera. Non si hanno ancora notizie riguardo alla scaletta di ogni serata ma tra i cantanti presenti a Verona ci saranno: Achille Lauro, Alberto Urso, Annalisa, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso,Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gazzelle, Giusy Ferreri, Baby K , Benji e Fede, Laura Pausini con Biagio Antonacci, Paola Turci, Mahmood, Boomdabash, Cristina D’Avena, Dark Polo Gang, Emis Killa, Emma Muscat e Biondo, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Gué Pequeno, J-Ax, Levante, Lo Stato Sociale con Myss Keta, Loredana Berté, Elisa, Ultimo, Sfera Ebbasta, Fabrizio Moro, Takagi & Ketra, Marco Mengoni, i Kolors ed Elodie, TheGiornalisti, Il Volo e tanti altri.

L'ospite internazionale che si esibirà sul palco sarà Mika e ai cantanti si alterneranno vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Direttamente dai talent Alberto Urso e Carmen Pierri sul palco dei Seat Music Awards

Si esibiranno sul palco dei Seat Music Awards anche i giovani vincitori dei talent Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso, e di The Voice of Italy, Carmen Pierri. Si tratterà di una grande occasione per i due artisti, i quali saranno supportati dal pubblico social che li ha sostenuti nel percorso che li ha portati alla vittoria e che permetterà loro di esibirsi in mezzo a tante star della musica italiana.