Le ultime anticipazioni che trapelano dal web per quanto riguarda le puntate di Beautiful della settimana che va dal 10 al 14 giugno si concentrano principalmente sul matrimonio della coppia formata da Liam e Hope. I due si troveranno infatti a pronunciare il fatidico sì in compagnia di amici e parenti. Tra gli invitati sono presenti personaggi come Steffy, Taylor e Brook. Tra le due donne che ormai per anni si sono contese l'amore di Ridge, scoppierà una lite molto accesa: la rissa finirà infatti a torte in faccia.

Pubblicità

Pubblicità

Le nozze di Liam e Hope

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, rivelano che al ricevimento delle nozze di Hope e Liam tutti si congratuleranno con loro. Anche Steffy, accompagnata dalla madre, si avvicinerà alla coppia e farà i suoi migliori auguri: agli sposi la donna sembrerà essere molto sincera nel suo buon augurio. Nel bel mezzo della festa però, si verificherà un imprevisto: Taylor vorrà prendere parola per parlare con gli invitati al matrimonio, non si sa nel dettaglio per dire cosa, ma Brooke non glielo permetterà.

Spoiler Beautiful al 14 giugno: rissa tra Brooke e Taylor, Katie in difficoltà per Bill

Taylor è contraria al matrimonio ed anche alla presenza della figlia all'evento. La Logan riuscirà a portare la Hayes in cucina, in modo tale da non creare scenate in pubblico. E' proprio lì però che tra le due scoppierà una rissa a suon di torte. Approfittando della presenza del dolce nuziale infatti, i due cominceranno a lanciarsi pezzi di torta addosso, regalando una divertente visione ai telespettatori di Beautiful.

Le figlie di Brooke e Taylor fermano la rissa

Per fortuna arriveranno le figlie delle due litiganti, che placheranno la polemica.

Pubblicità

Alla fine la rissa si concluderà con le scuse da parte di Brooke e Taylor e con una conseguente risata da parte dei presenti al matrimonio. I festeggiamenti potranno così proseguire. Per quanto riguarda la famiglia Forrester, invece, gli ultimi spoiler delle puntate italiane di Beautiful rivelano che questi sono in estrema apprensione per il comportamento di Bill nei riguardi di Will.

L'uomo infatti è più interessato alla sua vita lavorativa piuttosto che ad accudire il figlio, il quale risentirà della mancanza di una figura paterna nella sua vita.

Katie non sa più come gestire questa situazione difficile per lei e deciderà così di chiedere consiglio a Ridge e Carter. I due consiglieranno alla donna di richiedere l'affido esclusivo del bambino. Non si sa però se l'ex moglie dell'editore deciderà di procedere in tal senso o meno. Per scoprire ulteriori dettagli al riguardo, basterà attendere la messa in onda della puntate, che come sempre saranno trasmesse su canale 5 alle ore 13:40.