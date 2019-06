Dopo aver visto suo fratello Gianmarco piangere ed arrabbiarsi per non aver ancora ricevuto nessuna sorpresa da quando è entrato nella Casa, Luca Onestini ha deciso di fare di testa sua pur di fargli arrivare un messaggio d'affetto. Con un video che è stato caricato sul profilo Instagram dell'ex tronista, i fan del GF 16 sono stati messi al corrente delle urla con il megafono che il ragazzo ha fatto arrivare al suo "Gimbo", che si è sciolto in lacrime dopo aver sentito le parole di suo fratello che arrivavano dall'esterno.

Luca Onestini fa sentire la sua voce fuori dalla Casa del GF

Neppure una settimana fa, tutti i siti di Gossip riportavano lo sfogo di Gianmarco Onestini sul diverso trattamento che riceverebbe rispetto ad altri concorrenti del Grande Fratello. Il ragazzo, infatti, si è lamentato in modo piuttosto veemente di non aver avuto nessuna sorpresa da parte dei suoi familiari da quando è iniziato il reality: il modenese si è detto molto arrabbiato perché né lui né Erica Piamonte sono mai stati messi in contatto con qualcuno fuori dalla Casa.

GF 16, Luca Onestini urla fuori dalla Casa per Gianmarco: 'Sono fiero di te'

Luca Onestini, dopo aver visto il suo consanguineo piangere per il dispiacere di non essere mai stato preso in considerazione in almeno una delle puntate in diretta, ha usato Instagram per precisare che non è dipeso dalla famiglia se suo fratello non ha mai avuto un regalo dall'esterno.

Per confermare la sua vicinanza a Gianmarco, nelle scorse ore l'ex tronista ha fatto un gesto molto forte e del quale stanno parlando tutti: è andato fuori dalle mura di Cinecittà e, con l'aiuto di un megafono, ha urlato a "Gimbo" tutto il suo affetto.

In un video che l'ex di Soleil Sorgé ha pubblicato sui social network di recente, lo si vede intento a gridare al fratello: "Sono fiero di te, ti penso sempre e sei nel mio cuore. Sono io, vai avanti così perché sei fortissimo". Il concorrente del GF 16 ha riconosciuto immediatamente la voce di Luca, ed ha reagito con un pianto liberatorio dopo averlo sentito.

Onestini lancia una frecciatina agli autori del GF

"Missione compiuta", ha scritto Luca sotto al post di Instagram con il quale ha informato i suoi fan del bel gesto che aveva appena fatto per Gianmarco.

"Quando provano a tapparvi la bocca, voi urlate più forte. Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno", queste ultime parole di Onestini sono sembrate una frecciatina neppure troppo velata a chi lavora dietro le quinte del Grande Fratello.

Il pensiero che hanno condiviso i fratelli Onestini, ma anche la maggior parte del pubblico, è che gli autori del reality dedichino tempo e spazio sempre alle solite persone: lunedì scorso, ad esempio, la diretta è stata quasi interamente dedicata a Francesca De Andrè e alle sue vicissitudini amorose e familiari.

Come ha puntualizzato Barbara D'Urso su Canale 5, per parlare del tradimento che ha subito la genovese, Ambra Lombardo non ha potuto fare la sorpresa che aveva preparato per Kikò Nalli.