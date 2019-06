Nuovo appuntamento dedicato ad Una vita, la soap opera spagnola che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni su Canale 5, Diego apprenderà tutta la verità sul parto drammatico di Blanca. L'Alday scoprirà attraverso il racconto di un contadino che il figlio dell'amata è stato rapito da Ursula.

Una Vita: il parto di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane, svelano che Diego scoprirà che Blanca aveva ragione in quanto suo figlio non è in realtà nato morto ma è vivo e vegeto.

La figlia di Ursula (Montserrat Alcoverro) sarà sorpresa dalle doglie nel bel mezzo del bosco dopo essere stata assalita da un gruppo di briganti insieme al fratello di Samuel. In questo difficile frangente, la giovane darà alla luce completamente abbandonata un maschietto, sebbene lei abbia pochi ricordi in quanto era svenuta dopo il parto.

Una volta tornata ad Acacias 38, Blanca (Elena Gonzalez) sosterrà con tutte le forze che qualcuno le ha rapito il figlio messo al mondo, sebbene nessuno voglia crederle.

Una Vita, trame: Diego scopre che il figlio di Blanca è stato rapito da Ursula

Anche Diego sarà tra quelli che non condivideranno la sua versione, tanto da ritenerla gravemente malata. Intanto gli abitanti del vecchio quartiere sposeranno l'ipotesi della malvagia Ursula, facendo credere che la ragazza sia impazzita dopo aver scoperto che suo figlio è morto durante il difficile travaglio nella boscaglia. Ma la giovane Dicenta dimostrerà di essere disposta a tutto pur di far venire a galla la verità.

Diego scopre che il figlio di Blanca è vivo

Le trame di Una Vita segnalano che Diego dopo aver parlato con un contadino capirà che Blanca sta dicendo la verità.

Il giovane Alday apprenderà che Ursula era stata vista con un bambino tra le braccia, con il cordone ombelicale appena tagliato. Il fratello di Samuel, a questo punto, capirà che il neonato era stato rapito dalla perfida Dicenta come sostenuto dalla sua amata. Di conseguenza, l'uomo si metterà subito sulle sue ricerca, sebbene creda che sia una cosa ardua. La serva Carmen dimostrerà di essere una risorsa preziosa per Diego, in quanto a conoscenza di tutte le mosse della darklady.

Blanca troverà conforto in Cristina, una santona comprata dalla madre che riuscirà nel suo intento. La donna le farà credere che suo figlio sia morto a causa della sua relazione peccaminosa durante la gestazione. Di conseguenza, la ragazza entrerà in profonda crisi, tanto da esprimere il desiderio di farsi suora.

Dall'altro canto, Ursula nasconderà il nipotino in convento mentre l'Alday chiederà addirittura l'intervento di Reira per la soluzione del caso.

Il bambino verrà ritrovato? Non resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.