La protagonista indiscussa della semifinale del Grande Fratello 16 è stata ancora una volta Francesca De Andrè. La gieffina prima ha dovuto chiarire cosa sia accaduto con Gennaro sotto le lenzuola, poi ha ricevuto una lettera da parte del suo ex fidanzato. In ultimo sul finale di puntata, ha avuto un duro scontro con Lillio.

La figlia di Cristiano De Andrè dopo aver smentito di aver avuto dei rapporti con il suo coinquilino, è stata incalzata dalla conduttrice sul presunto triangolo amoroso che vede coinvolta anche Taylor Mega.

Pubblicità

Pubblicità

Barbara D’Urso ha mandato in onda una clip, dove Francesca in settimana ha detto che Gennaro ha sbavato dietro la bella influencer. I due durante la settimana avevano già discusso per questa cosa. Durante la semifinale il primo finalista del reality, si è mostrato ancora una volta seccato per quelle parole. A quel punto i due iniziano una vera e propria discussione in diretta.

Gennaro senza mezzi termini ha riferito di esserci rimasto male per il comportamento della gieffina.

GF, Gennaro sbotta contro Francesca De Andrè: ‘Fai la donna’.

Lillio ha dichiarato di non aver mai inventato nulla ed ha ribadito, che le cose si fanno sempre in due, smentendo di fatto la versione di Francesca.

Il modello partenopeo, incalzato dalla conduttrice è letteralmente sbottato contro la De Andrè: “Non mi va di passare per lo scemo di turno. Io sbavo, ma come ti permetti? Fai la donna”. Gennaro ha concluso il suo intervento sparando a zero sulla gieffina: “Magari lo trovavi uno come me”.

L’ira di Francesca De Andrè

Allo sfogo di Gennaro Lillio è seguita la replica di Francesca De Andrè.

Pubblicità

Quest’ultima ha dichiarato di non aver gradito, il fatto di essere passata per la fidanzata gelosa. Alla fine con il suo modo di fare si è lasciata andare a qualche parola di troppo sul suo coinquilino: “Vuoi fare la prima donna? Te lo lascio fare Gennarino. Tu hai le manie di persecuzione”. Nel mentre si è infilata nella discussione anche la diretta interessata, Taylor Mega. La bella bionda ha spezzato una lancia in favore di Gennaro, ma a sua volta è stata criticata dalla De Andrè.

A nulla sono serviti i tentavi di Barbara D’Urso per far riappacificare i due concorrenti. Ad oggi il rapporto di Gennaro e Francesca sembra essere davvero in crisi.

Malgioglio duro contro la De Andrè

Cristiano Malgioglio dopo aver punzecchiato la gieffina sui social per tutta la settimana, durante la semifinale l’ha criticata duramente. All’ennesimo insulto da parte della concorrente, l’opinionista è sbottato: “Francesca fuori dalla Casa, nessuno ti ama”.

Pubblicità

In un secondo momento il paroliere ha invitato Gennaro Lillio ad aprire gli occhi. Secondo Zia Malgy, il modello potrebbe vincere la 14ºesima edizione, a patto che si allontani da Francesca De Andrè.