Con l'arrivo dell'estate torna il tradizionale appuntamento televisivo con Paperissima Sprint. Quest'anno la nota trasmissione di papere, capitomboli, imprevisti e ruzzoloni inizierà alle ore 20:40 di lunedì 10 giugno e potrà essere vista ogni sera in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play. Dopo la triplice conduzione di Maddalena Corvaglia, questa edizione avrà come conduttori Vittorio Brumotti e le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Pubblicità

Pubblicità

Nell'ultimo numero del settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", uscito in edicola martedì 4 giugno, le due ballerine di "Striscia la notizia" hanno raccontato di come si sono emozionate quando Antonio Ricci ha comunicato loro che sarebbero state le nuove presentatrici del programma Mediaset.

Riparte 'Paperissima Sprint' su Canale 5 e Mediaset Play

Lunedì 10 giugno, alle ore 20:40 circa, va in onda in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play la prima puntata di "Paperissima Sprint 2019".

Paperissima Sprint 2019, da lunedì 10 giugno in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play - it.wikipedia.org/wiki/Paperissima_Sprint

Quest'anno a raccontare e a descrivere i ruzzoloni, le cadute, i capitomboli e le gaffe immortalate nei vari filmati saranno i conduttori Vittorio Brumotti, già forte di 7 edizioni alla guida del programma, e le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che invece sono al loro debutto assoluto in questa trasmissione.

Oltre al noto campione di bike trial e alle altrettanto celebri ballerine di "Striscia la notizia", nel cast del programma figurerà inoltre l'immancabile Gabibbo, un personaggio per il quale le ferie non sembrano proprio esistere. Come sempre, questo classico programma estivo sarà trasmesso fino al mese di settembre.

Pubblicità

Uno dei programmi storici del palinsesto estivo

Ormai da molti anni, quando pensiamo ai palinsesti televisivi estivi italiani le prime trasmissioni che ci vengono subito in mente sono le repliche de "La signora in giallo" e "Paperissima Sprint".

Anni addietro, un programma immancabile dell'estate italiana era anche il festoso "Festivalbar", ma ormai questa trasmissione musicale itinerante che faceva tappa in molte piazze italiane non viene più organizzata dal 2007.

A rimarcare la storicità di "Paperissima Sprint" va anche ricordato che dopo la messa in onda di 3 puntate nel periodo di Natale del 1990, questo format di Mediaset va ininterrottamente in onda dall'ormai lontana estate del 1995.

Come ogni anno, questo divertente programma raccoglierà l'ideale testimone televisivo da "Striscia la notizia" (l'ultima puntata è andata in onda l'8 giugno) e sarà trasmesso in un orario nel quale due risate giovano sicuramente allo spirito dopo una lunga giornata di impegni, responsabilità, lavoro e studio.