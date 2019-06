Ieri sera, nel corso della finale del Grande Fratello 16 è andato in onda uno scontro estremamente acceso tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Le due donne non sono mai andate molto d'accordo. Il motivo di tale risentimento ed astio è celato dietro la gelosia che la De Andrè ha nutrito nei confronti dell'influencer per Gennaro. La produzione del Grande Fratello, infatti, decise di far entrare l'influencer in casa proprio per generare un po' di scompiglio; effettivamente, l'intento è stato raggiunto pienamente.

Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri, la conduttrice ha dato alle due ragazze una nuova possibilità per confrontarsi. L'incontro, però, si è trasformato in una lite senza precedenti, dove a nulla sono serviti gli interventi di Gennaro e della padrona di casa. Ad ogni modo, la frase che sicuramente ha generato maggiore scalpore è stata pronunciata da Francesca. La De Andrè, infatti, ha detto alla Mega: "Cambi gli uomini come cambi le mutande".

Grande Fratello: la lite tra Francesca e Taylor

Francesca De Andrè e Taylor Mega hanno avuto una discussione molto accesa all'inizio della puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, pesante lite tra Taylor Mega e Francesca De Andrè

L'influencer è entrata in casa sicuramente sul piede di guerra e la De Andrè le ha dato del filo da torcere. La nipote del famoso cantante ha sbottato contro la sua interlocutrice alludendo alle sue presunte tresche con molti uomini. La battuta dell'opinionista ha certamente generato molto scalpore, sia dentro che fuori la casa. Ad ogni modo, l'influencer non si è lasciata minimamente intimidire. La ragazza ha risposto a tono facendo notare alla sua rivale la sua fisicità e la sua bellezza.

La Mega ha detto alla De Andrè che lei non sarebbe riuscita mai a raggiungere livelli e risultati simili. Successivamente, ha detto più volte alla concorrente di essere molto odiata dal pubblico da casa per colpa della sua aggressività e ha concluso con un "Vacci piano con gli insulti".

Barbara D'Urso interviene e difende la De Andrè

Dopo un bel po' di tempo, è intervenuta direttamente Barbara D'Urso. La donna ha chiesto a Gennaro di fare da paciere tra le due, tuttavia, il suo intervento non è servito a nulla, anzi, gli animi si sono scaldati ulteriormente.

Taylor Mega, infatti, ha sbottato esausta contro Francesca dicendole di aver rotto le scatole. A quel punto, allora, la conduttrice è intervenuta nuovamente in difesa della sua beniamina. La donna ha detto a Taylor di smetterla di dire che Francesca non è amata dal pubblico da casa dal momento che non è affatto vero. Lei è semplicemente una persona che divide il pubblico, nel bene e nel male. Dopo aver effettuato tale intervento, la conduttrice ha chiesto all'influencer di lasciare la casa.