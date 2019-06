La frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si fa sempre più assidua: dopo essere stati pizzicati insieme a Lugano, ieri i presunti piccioncini hanno catturato l'attenzione dei curiosi in un noto ristorante di Milano. A lanciare il Gossip sul nuovo incontro tra l'influencer e l'ex di Belen Rodriguez, è stato Gabriele Parpiglia: il giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha reso pubbliche due foto dell'ipotetica nuova coppia che cenava con il fratello di lei, Peppe.

Le foto dell'ultimo incontro tra Giulia e Andrea

"Non sono ancora fidanzata", ha risposto Giulia De Lellis qualche giorno fa a chi le ha chiesto se è vero che sta uscendo con Andrea Iannone. La parola ancora che la ragazza ha aggiunto in un secondo momento alla frase con la quale ha descritto la sua attuale situazione sentimentale, è sembrata una conferma indiretta alle chiacchiere su una frequentazione in corso con il pilota di Moto GP.

Dopo qualche giorno trascorso in famiglia a Roma, ieri la fashion blogger ha preso un treno e si è recata a Milano, apparentemente per motivi di lavoro.

Giulia De Lellis e Iannone a cena insieme a Milano, Parpiglia: 'Scoop confermato'.

In realtà, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che la 23enne ha raggiunto la Lombardia anche per incontrare lo sportivo con il quale si dice stia uscendo da poco tempo.

Sul profilo Instagram dell'autore Tv, infatti, sono state pubblicate due foto rubate della serata che la romana ha condiviso con Iannone.

"Intanto a Milano, nel ristorante Penelope a casa, Andrea e Giulia (con suo fratello) a cena. Scoop confermato", ha scritto l'uomo accanto all'hashtag "love is love".

Insomma, come dimostrano le due immagini che in queste ore hanno fatto il giro della rete, la De Lellis non nasconde affatto il rapporto che sta nascendo con l'ex di Belen, anzi ci tiene a condividere questa sua gioia anche con l'amatissimo fratello Peppe (che era con lei anche al Mugello due domeniche fa).

Mercoledì su 'Chi' novità su De Lellis-Iannone

Gabriele Parpiglia è stato il primo a lanciare il gossip sulla frequentazione in corso tra Giulia e Andrea: sul numero di Spy che è uscito qualche giorno fa, infatti, sono stati riportati i primi dettagli su quella che tanti hanno definito la coppia dell'estate 2019.

Dopo aver saputo che l'influencer è stata ospite del pilota in Svizzera, e più precisamente nella sua lussuosa villa a Lugano, sono stati in molti a domandarsi se questa conoscenza fosse già sfociata in un nuovo amore.

A frenare l'entusiasmo dei fan, ci ha pensato la romana durante una serata che ha fatto in discoteca lo scorso weekend: a chi le ha chiesto se fossero vere le voci che la volevano in coppia con Iannone, la De Lellis ha risposto che attualmente non è ancora fidanzata.

Ulteriori sviluppi su questa storia che sta appassionando, arriveranno domani: il giornalista di gossip, infatti, ha fatto sapere che mercoledì su "Chi" si parlerà in modo approfondito di questo giovane rapporto, magari con foto esclusive che possano confermare il sentimento che sta nascendo.