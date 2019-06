Il cast della sesta edizione di Temptation Island sta prendendo forma. Attraverso alcuni video pubblicati sulla pagina ufficiale del programma cult di Canale 5, sono state presentate alcune delle coppie presenti. Dopo Katia e Vittorio, Andrea e Jessica, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo e Cristina con David, si metteranno in gioco anche Arcangelo e Nunzia. In particolare le parole pronunciate da quest'ultimo hanno infiammato il web.

Nel video di presentazione i due diretti interessati sembrano avere già le idee chiare.

Pubblicità

Pubblicità

Arcangelo ha confidato ai microfoni che il motto ricorrente nella sua vita è il 'carpe diem'. Senza troppi giri di parole ha detto: "La vita è una sola e dev'essere vissuta". In un secondo momento, il ragazzo ha aggiunto: "Lei è la persona più importante della mia vita, ma non vuol dire che deve essere l'unica".

D'altro canto Nunzia ha riferito che in tredici d'anni di relazione vissuti al fianco di Arcangelo, ne ha passate davvero tante. Al momento se la ragazza abbia subito dei tradimenti non possiamo saperlo.

Temptation Island, Arcangelo e Nunzia nel cast

L'unica cosa sicura è che la storia tra Nunzia e Arcangelo non è mai stata solo rose e fiori.

Ovviamente sotto al video della sesta coppia, i fan del programma si sono scatenati. Ironicamente c'è già chi ha paragonato la coppia a quella di Oronzo e Valentina, che lo scorso anno aveva fatto molto discutere. Altri utenti invece, sono pronti a scommettere che i due giovani termineranno il programma separati.

Tra le coppie del cast anche Katia e Vittorio

La prima coppia ad essere presentata è stata quella di Katia e Vittorio.

Pubblicità

Mentre il ragazzo si è detto sicuro dei suoi sentimenti, la bella bionda ha riferito di volersi prendere tante libertà. Sabrina e Nicola invece, vogliono mettersi in gioco per vedere se vale la pena, vista la grande differenza d'età. Jessica vuole capire se realmente Andrea sia l'uomo della sua vita, dopo aver rimandato le nozze già una volta. Infine, Ilaria vorrebbe mettere su famiglia. Al contrario Massimo dice di non sentirsi sé stesso dentro le mura di casa sua: "Non riesco a fare neanche una partita alla Playstation".

David e Cristina: da U&D a Temptation Island

Sono pronti a sbarcare per la Sardegna anche David e Cristina. Quest'ultima coppia proviene direttamente dal Trono Over di Uomini e Donne. L'ex dama ed il cavaliere vorrebbero risolvere una volta per tutte alcuni problemi che si portano dietro fin dall'inizio della conoscenza.

Cristina nel video di presentazione ha riferito di non essere sicuro dell'uomo che ha al suo fianco: "Ci sono tantissime discussione, anche futili".

Pubblicità

David invece, sogna di mettere su una famiglia felice proprio come quella del 'Mulino Bianco'.