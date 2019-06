I nomi dei partecipanti a Temptation Island sono stati completamente svelati. Dopo avere conosciuto le sei coppie che si metteranno alla prova nel resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna, nelle ultime ore sono stati ufficializzati anche i nomi dei tentatori che dovranno condividere l'esperienza con fidanzati e fidanzate. Si tratterà di 13 bellissime ragazze single e di altrettanti aitanti giovani tentatori, alcuni dei quali sono già conosciuti ai telespettatori di Uomini e donne.

Come spesso accade nel docu-reality estivo, alcuni single sono stati corteggiatori del dating show targato Maria De Filippi, anche se non hanno avuto fortuna nel momento della scelta. Ben tre sui tredici tentatori provengono dalla trasmissione di Canale 5, mentre uno di loro è stato legato sentimentalmente ad un ex corteggiatrice, molto amata dal pubblico.

Temptation Island anticipazioni: Giulio e Rodolfo dall'ultima stagione di U&D

Come da pronostico, tra i tentatori di Temptation Island ci sarà Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.

Quest'ultima gli ha preferito Manuel Galiano solo nella puntata della scelta trasmessa a fine maggio, ma era comunque stata colpita dal sosia di Celentano per il quale ha provato grande attrazione. Bisogna andare indietro di qualche mese per ritrovare Rodolfo Salemi al cospetto di Maria De Filippi: il giovane single aveva tentato di conquistare l'ex tronista Mara Fasone, che poi aveva posto fine prematuramente al suo percorso televisivo. Ma Rodolfo già all'epoca non era un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5 dato che era stato ospite nei salotti di Barbara d'Urso per supportare l'amico Matteo Gentili durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Tra i tentatori anche Alessandro Cannataro e Nicolas Bovi

Risale alla stagione 2017-18, invece, la partecipazione di Alessandro Cannataro a Uomini e donne. Il single di Temptation Island era apparso nello studio di Maria De FIlippi per corteggiare Sara Affi Fella, e si era reso protagonista di varie discussioni con Lorenzo Riccardi. Ex calciatore delle giovanili dell'Inter (aveva anche fatto parte della Nazionale Italiana Under 19), Alessandro non ha però trovato fortuna nel mondo del calcio, provando poi la strada della televisione.

Tra i single che dovranno corteggiare le fidanzate ci sarà anche Nicolas Bovi, anche lui calciatore, il quale in passato ha avuto una relazione con un volto molto noto di Uomini e donne. Lei era Beatrice Valli e Nicolas è il padre del piccolo Alessandro, il primogenito della sorella di Ludovica. Dopo la rottura con l'ex corteggiatrice, Nicolas è stato fidanzato con Jennifer Casula, nota per avere partecipato al dating show come spasimante di Ivan Gonzalez.