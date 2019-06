Giulia Salemi e Francesco Monte hanno deciso di dirsi addio. Un annuncio del tutto inaspettato il loro, visto che sembravano essere felici l'uno accanto all'altra.

Giulia e Francesco si erano conosciuti durante l'esperienza del Grande Fratello Vip. Il bel tarantino veniva dalla breve relazione con Paola Di Benedetto, ma soprattutto dall'addio di Cecilia Rodriguez. La modella italo-persiana invece, aveva confessato fin da subito di aver avuto una certa attrazione nei confronti del suo coinquilino.

Al contrario di quanto dicevano le voci delle malelingue, i due ex gieffini una volta usciti dalla Casa più spiata d'Italia erano diventati inseparabili. Giulia e Francesco in questi mesi hanno deliziato i follower di tanti messaggi e video, partecipando anche a numerosi eventi anche di calibro internazionale, come il Festival di Cannes. Insomma, la liaison tra i due ragazzi sembrava essere davvero indissolubile.

Poche ore fa però attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, la Salemi ha parlato dell'addio al suo Francy.

Giulia e Francesco si sono lasciati, lei sui social: 'Ho voluto credere alle fiabe'

"Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe". Giulia ha ammesso di averci messo l'anima in questa storia e di averci creduto fino in fondo, ma a quanto pare sembra non essere bastato.

Al momento il motivo per la quale i due volti Mediaset abbiano deciso di interrompere la loro convivenza non è stato reso noto. Dal messaggio di Giulia, traspare solo un velo di malinconia tanto da sembrare una lacerazione.

Infine, l'influencer ha dichiarato di aver reso pubblica la notizia solamente ora, per rispettare la decisione di Francesco Monte. Giulia fino alla fine ha sperato nel suo cuore che le cose potessero tornare al loro posto.

La reazione del web

Dopo le parole di Giulia Salemi che hanno decretato l'addio con Francesco Monte, il tarantino è stato criticato da alcuni follower. Nell'ultimo post pubblicato un giorno fa, l'ex tronista ha ricevuto alcuni commenti negativi al suo indirizzo: "Mi hai deluso profondamente, solo terra bruciata avrai stavolta", "Non critico le tue scelte, ma hai perso una donna meravigliosa".

Altri invece, hanno espresso delle parole di conforto verso l'ex gieffino. Per quanto riguarda Giulia Salemi invece, la ragazza ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno: oltre ai numerosi fan, la modella è stata deliziata di belle parole anche da parte dei suoi ex coinquilini. Le Donatella, Martina Hamdy e Benedetta Mazza hanno espresso la totale vicinanza alla loro amica, tra i vari commenti è apparso anche quello di Anna Laura Ribas. Ora non resta che sapere perché Francesco abbia detto addio alla sua Giulia.