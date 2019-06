La sedicesima edizione del Grande Fratello si sta avviando verso il gran finale di stagione. Lunedì 10 giugno è in programma la finale che decreterà il vincitore. Ad un passo dal traguardo Francesca De Andrè è finita nuovamente nel mirino del web, ma questa volta la produzione del reality, ha messo a tacere ogni pettegolezzo. Da qualche giorno a questa parte sulla pagina Facebook del reality-show, alcuni utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica della gieffina.

Pubblicità

Pubblicità

L'accusa nei confronti della De Andrè è quella di aver bestemmiato.

Il fatto risalirebbe allo scorso mercoledì 5 giugno. Mentre i gieffini si trovavano in giardino e le telecamere inquadravano Daniele, Francesca avrebbe commentato l'ennesimo scontro di lunedì con Cristiano Malgioglio. Stando al racconto di alcuni telespettatori, la concorrente in preda ad una crisi di nervi, si sarebbe lasciata andare all'imprecazione.

Alcuni telespettatori fin da subito hanno riportato la notizia sui vari canali social del reality.

Francesca del Grande Fratello ancora salva.

In molti fin da subito hanno condannato l'accaduto. Altri invece, hanno sostenuto che Francesca abbia detto: "Cristiano che parla della mia famiglia, al posto mio".

Viste le numerose lamentele da parte dei fan, lo staff del GF ha deciso di fare chiarezza in merito alla vicenda. Dopo un accurato controllo delle registrazioni, la produzione ha messo a tacere tutti i pettegolezzi sulla gieffina. Attraverso un comunicato da Mediaset, è stato reso noto che Francesca De Andrè non ha pronunciato nessuna bestemmia. Dunque, il percorso della coinquilina più discussa di quest'edizione può continuare.

Pubblicità

Gennaro e Francesca: scoppia la passione

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sembrano non nascondersi più. I due, dopo essersi scambiati un bacio appassionato, sembra che abbiano passato la notte insieme. Mentre l'ex fidanzata di Giorgio Tambellini non si è sbottonata più di tanto, il modello ha descritto la scena. Stando al racconto del ragazzo, i due si sarebbero svegliati nello stesso letto: "Vuoi sapere i dettagli? Queste sono cose intime". Gennaro poi ha detto: "Un bellissimo risveglio, anche se lei è matta. Mi ha detto che le manco, però mi odia". Intanto, la passione tra i due gieffini è stata commentata da Taylor Mega.

Taylor Mega commenta Gennaro: 'Uomo senza attributi'

Taylor Mega, dopo essere uscita dalla Casa del GF, è tornata in possesso del suo smartphone e dei suoi canali social. L'influencer friulana ancora una volta ha sparato a zero contro Gennaro Lillio. Nello specifico un follower ha chiesto alla bionda se potrebbe mai nascere una relazione con il gieffino. Alla domanda, la Mega senza mezzi termini ha detto: "A me di solito piacciono gli uomini con gli attributi".

Pubblicità

Chissà se le parole di Taylor Mega verranno fatte ascoltare al diretto interessato.