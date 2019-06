Giulia De Lellis e Andrea Iannone potrebbero essere la nuova coppia dell’estate: questo quanto emerge da un'indiscrezione lanciata sul settimanale Spy. Infatti, secondo la celebre rivista di cronaca rosa l’influencer e il pilota dell'Aprilia in classe MotoGp potrebbero essere più vicini di quanto si pensi. Sulle pagine di Spy si legge ad esempio che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez abbia chiesto il numero dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e sia riuscito ad ottenerlo.

Iannone, dopo aver chiuso la relazione con la showgirl argentina, sembra avere il cuore libero. Anche Giulia De Lellis, dopo aver allontanato definitivamente Andrea Damante, potrebbe essere pronta per una nuova liaison.

Nei giorni scorsi Andrea Iannone ha pubblicato sui social uno scatto notturno. Nella foto il pilota abruzzese ha immortalato prima i capelli di una donna al suo fianco, poi la sua schiena. A questo punto non resta che attendere nuovi aggiornamenti, su quella che potrebbe essere la coppia più chiacchierata dell’estate.

Giulia e Jack Vanore legati da una profonda amicizia

Prima delle voci dei rumors su un eventuale flirt tra Giulia e Lellis e Andrea Iannone, i fan speravano che l’ex corteggiatrice instaurasse una relazione con Jack Vanore, altro volto noto di Uomini e Donne. Al termine della scelta di Andrea Zelletta, Vanore aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva con appunto con la De Lellis: all'ex corteggiatrice Jack aveva dedicato delle parole davvero al miele.

Il tutto aveva acceso la speranza nel cuore dei fan, ma invano. Entrambi i diretti interessati sui commenti hanno ribadito di essere legati, solamente da una profonda amicizia.

Ludovica Paragoni spara a zero sulla De Lellis

Durante la puntata di chiusura di Mattino 5 si è parlato dell’estate e delle nuove coppie. Dopo aver trasmesso la clip che parlava di una presunta relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Ludovica Paragoni ha sperato a zero sulla sua collega.

Ludovica come Giulia è una influencer molto affermata ma non si è risparmiata ad alcune critiche che paiono rivolte proprio alla ex compagna di Andrea Damante.

Secondo lei prima di parlare della vita privata sui giornali bisogna sempre aspettare che la situazione si evolva: “Io tengo nascosta la mia vita privata, soprattutto quando le cose devono ancora sbocciare” ha dichiarato Ludovica. A prendere le difese della De Lellis nel salotto di Federica Panicucci è intervenuto prontamente Valerio Merola.

L’ex gieffino è convinto che chiunque si esponga molto sui social non può assolutamente tenere nascosta la sua vita privata. Anche Flavia Cercato si è schierata dalla parte di Giulia: L’opinionista ha fatto presente che la De Lellis è diventata famosa proprio per aver trovato l’amore sul piccolo schermo.