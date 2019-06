Mancano poche ore alla alla messa in onda della puntata finale del Grande Fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso giunto alla conclusione e che questa sera decreterà il vincitore di questa edizione. Gennaro, Francesca, Gianmarco, Enrico, Erica, Martina e Daniele sono i concorrenti ancora in gioco che si contenderanno la vittoria finale e il montepremi da 100mila euro nella diretta tv di oggi 10 giugno su Canale 5 a partire dalle 21:25. In queste ultime ore impazzano in rete sondaggi e pronostici sul nome del vincitore, ma solo il pubblico attraverso il tele voto avrà l'ultima parola.

Pubblicità

Pubblicità

Finale del GF16: Gennaro Lillio potrebbe ancora vincere il reality

Dopo che il pubblico ha proclamato Gennaro Lillio come primo finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello, l'umore dei telespettatori nei confronti del giovane napoletano è cambiato in questi ultimi giorni. La sua vittoria, che veniva data per certa sino a pochi giorni fa, ora sembra in discussione, soprattutto dopo che il giovane modello ha deciso di perdonare Francesca dopo la sceneggiata e gli insulti in diretta tv che la ragazza ha rivolto al suo compagno di avventura.

GF 16, finale del 10 giugno: Enrico e Gennaro papabili vincitori

Il modello campano è stato attaccato anche dall'opinionista Cristiano Malgioglio, il quale sui social non ha avuto certo parole tenere per il giovane, definendolo un concorrente astuto e furbo, che ha giocato di strategia per arrivare alla vittoria finale.

Grande fratello 16, finale del 10 giugno: Enrico papabile vincitore

Se la vittoria di Gennaro viene messa in discussione, favorito per la vincita del montepremi da 100mila euro sembra essere, invece, il giovane veneto Enrico che, con la sua simpatia e il suo comportamento mai sopra le righe, ha conquistato il pubblico a casa.

Pubblicità

Enrico, in apertura di puntata, dovrà subito sottostare al tele voto che lo ha visto per tutta la settimana in nomination con Francesca ed Erica per la conquista delll'ultimo posto libero per la finale per poter raggiungere quindi i quattro finalisti ufficiali: Gianmarco, Gennaro, Martina e Daniele. Tra i cinque rimasti, dunque, si disputerà il rush finale e solo i telespettatori da casa potranno decretare il vincitore di questa sedicesima edizione del Grande fratello.

Un'edizione molto discussa, caratterizzata soprattutto nelle ultime settimane da violente liti in diretta tv, che hanno avuto protagonista la De André e il fidanzato Giorgio. Una brutta pagina di televisione che ha scatenato le reazioni del pubblico del web che non ha gradito certi atteggiamenti troppo aggressivi e sopra le righe. Ad ogni modo, presto si conoscerà il nome del vincitore del Grande Fratello 2019.