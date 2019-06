Sono bastate alcune domande che Ursula Bennardo ha fatto a Sossio Aruta tramite le pagine di Di Più a scatenare i Gossip sul loro rapporto: sono stati in tanti, infatti, ad ipotizzare una crisi della coppia dopo aver letto la lettera che lei gli ha fatto recapitare attraverso il noto settimanale. Interpellata dai fan su Instagram su questo argomento, l'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che lei e il fidanzato sono molto innamorati e che i titoli dei giornali sono spesso ingannevoli.

Pubblicità

Pubblicità

Ursula a Sossio: 'Ami la bimba che porto in grembo?'

La lettera che Ursula Bennardo ha scritto a Sossio Aruta, e che il settimanale Di Più ha pubblicato nel suo ultimo numero, sta facendo molto discutere: i tanti dubbi che ha sollevato la donna sul rapporto con il compagno, hanno fatto pensare ad un momento di crisi che la coppia starebbe vivendo. "Qualcosa tra noi è cambiato. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti.

Gossip U&D, Ursula fa chiarezza dopo la lettera a Sossio: 'Lo amo più di prima'.

Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia da donna incinta ti creasse timori", ha fatto sapere l'ex dama del Trono Over.

A creare molto scalpore, però, sono state le domande che la pugliese ha fatto al fidanzato a pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia. "Sossio, dimmi la verità: mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo?", questi sono gli interrogativi che l'ex protagonista di Temptation Island ha posto al calciatore tramite le pagine di una rivista di gossip.

Pubblicità

Ursula, inoltre, ci ha tenuto ad informare tutti del fatto che Aruta si sarebbe raffreddato nei suoi confronti da quando è in dolce attesa, come se l'amore e la passione che hanno vissuto fino a poco tempo fa, stessero pian piano svanendo. Il cavaliere di Uomini e donne non ha ancora risposto alla lettera della compagna, né sui social network né sul giornale, ma ci ha pensato lei a fare un po' di chiarezza sulle tante notizie che sono circolare in questi giorni sul loro conto.

Ursula smentisce la crisi con Sossio: 'Leggete gli articoli, non i titoli'

A qualche giorno dalla pubblicazione del numero di Di Più contenente la sua discussa lettera, la Bennardo ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan su Instagram. Grazie al gioco "Fammi una domanda", infatti, la pugliese ha avuto la possibilità di spiegare come stanno veramente le cose tra lei e Aruta, soprattutto a fronte dei tanti gossip che sono circolati di recente sul loro conto.

Pubblicità

"È vero che tu e Sossio siete in crisi?", ha chiesto qualcuno ad Ursula dopo aver letto parte delle strane dichiarazioni che lei ha fatto alla rivista. "Leggete bene gli articoli, non i titoli", ha fatto sapere l'ex dama del Trono Over come a voler smentire la notizia che stava impazzando sul web in questi giorni.

La risposta più chiara che ha dato l'ex volto di Temptation Island, però, è quella alla domanda se è ancora innamorata del compagno: "Lo amo più di prima".

Pubblicità

Insomma, nessuna crisi ha colpito la coppia nata a Uomini e Donne: la lettera che ha scritto la parrucchiera, stando a quello che ha dichiarato lei stessa di recente, sarebbe stata fraintesa dalla maggior parte delle persone.