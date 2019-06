Questa sera andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 16 in cui verrà decretato il vincitore ufficiale di questa edizione del reality. Nonostante i ragazzi siano arrivati alla fase concusiva, il clima in casa non sembra essere per nulla idilliaco. Per ravvivare un po' gli animi infatti, nella giornata di ieri la produzione del reality ha deciso di proporre ai ragazzi il gioco della verità, in cui ognuno avrebbe dovuto pescare un nome a caso e dire in faccia ciò che pensa dell'altro.

A Gianmarco è toccato esprimere il suo parere sulla De Andrè ed il ragazzo le ha detto tutte le cose negative che pensa di lei. In serata la ragazza ha dato di matto in giardino, chiamando Onestini con l'appellativo di 'Gianmarca'.

Grande Fratello 16, Francesca sbotta contro Gianmarco

Nel corso del gioco della verità, il fratello di Luca Onestini ha parecchio criticato i modi di fare della De Andrè troppo aggressivi e non ha speso belle parole per lei.

GF 16, la De Andrè furiosa con Onestini: 'Prendo la mazza da baseball e spacco tutto'

Inizialmente la ragazza sembrava non averla presa neanche tanto male, ma in serata si è scatenata come una furia. Parlando con Gennaro fuori in giardino, ha infatti iniziato a dire: 'Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua. Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia'. Lillio non prova a tranquillizzare Francesca, ma le dice che sta andando a chiamare Gianmarco. La ragazza sui social è stata molto criticata per queste sue parole forti.

Francesca De Andrè criticata sui social

Il video in questione ha fatto in poche ore il giro del web e diversi sono i fan del Grande Fratello 16 che non si sono trattenuti ed hanno espresso la loro sulla questione. Su Twitter in particolare, c'è chi scrive: 'Questo solo perché si è permesso di dirle ciò che pensiamo tutti. Ma la colpa è pure di Barbara che gliele fa passare tutte' oppure 'Che voglia di darle una serie di ceffoni' e ancora 'La D'Urso non alza mai polveroni quando si fanno battute omofobe.

Due mesi ad offendere Gennaro e ora pure Gianmarco'.

Sicuramente la figlia di Cristiano non è molto amata dai telespettatori del reality. I suoi modi di fare troppo forti non sono stati per nulla apprezzati, neanche dall'opinionista Cristiano Malgioglio. Nella scorsa puntata del Grande Fratello infatti, l'uomo le ha apertamente detto che non è per niente amata dal pubblico.

Intanto, nella casa sembra essere scoppiata la passione tra Gennaro e la figlia di Cristiano.

Da quando la ragazza ha scoperto del tradimento del fidanzato infatti, si è avvicinata sempre di più a Lillio. Tra i due sembra essere finalmente scoccata la scintilla, anche se la donna in certe occasione pare continuare a pensare a Giorgio.