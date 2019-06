Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è Enrico Contarin: la vittoria del 26enne, infatti, è data a 2,00 dalla Snai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentemente sarebbero in risalita le quotazioni di Gianmarco Onestini.

Enrico vincitore del GF 16 secondo gli scommettitori

Chi vincerà la sedicesima edizione del Grande Fratello?

Tra qualche ora, al termine dell'ultima puntata del reality, scopriremo quale sarà il concorrente preferito dal pubblico dopo quasi due mesi di "reclusione" nella Casa più spiata d'Italia.

Come accade per ogni programma che sta per finire, anche per il format di Barbara D'Urso si stanno facendo dei pronostici su chi salirà sul gradino più alto del podio: secondo le quote che ha reso pubbliche la Snai in queste ore, ci sarebbe un inquilino favorito su tutti.

Grande Fratello: il candidato alla vittoria è Enrico Contarin, Gianmarco Onestini rimonta.

Enrico Contarin, il 26enne di Bergamo che si è distinto per la sua simpatia, è il candidato principale al trionfo nella finale del GF 16.

Se la vittoria del giovane è quotata a 2,00, quelle di Martina Nasoni e Gennaro Lillio sono stimate a 2,75: secondo gli scommettitori, dunque, la "ragazza con cuore di latta" e il bel napoletano potrebbero insidiare il compagno d'avventura nella volata finale.

Un altro gieffino che sta rimontando nella classifica stilata dai bookmakers, è Gianmarco Onestini; il ragazzo, dopo esseri schierato palesemente contro Francesca De Andrè, sembra aver acquisito moltissimi consensi tra i telespettatori, da sempre contrari alla permanenza della genovese nella Casa.

Poche chance di trionfo, invece, sembrano averle Daniele Dal Moro (quotato a 10,00) ed Erika Piamonte (8,00).

Molte sorprese nella finalissima del GF

Per sapere chi vincerà il Grande Fratello 16, basterà guardare la diretta che inizierà tra poco su Canale 5: Barbara D'Urso, al termine della puntata odierna di Pomeriggio 5, ha promesso molte sorprese ai telespettatori.

Tanto per cambiare, anche stasera si parlerà di Francesca De Andrè e del suo rapporto altalenante con Gennaro Lillio: nonostante sia scoppiata la passione tra i due, la ragazza sembra essere molto gelosa del compagno per questo sarà messa faccia a faccia con Taylor Mega.

La sigla di apertura della finalissima, inoltre, sarà dedicata ai miti del anni '80: la conduttrice, supportata dagli opinionisti e dagli eliminati, riproporrà alcuni tormentoni di quel periodo, come il videoclip del suo brano "Dolceamaro".

Dopo aver scoperto il verdetto dei televoto su chi tra Francesca, Erika ed Enrico diventerà il quinto finalista di questa edizione del GF, il pubblico potrà iniziare a scegliere il vincitore.