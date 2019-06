Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello 16 e, come accade dal giorno uno, è ancora una volta Francesca De André la concorrente più chiacchierata. Gli ultimi gossip che sono trapelati sulla ragazza riguardano la sua intricata situazione sentimentale: prima di lasciarsi andare ad intense effusioni con Gennaro Lillio a letto, la genovese è stata beccata dalle telecamere del reality mentre baciava la lettera che l'ex Giorgio Tambellini le ha fatto recapitare lunedì scorso.

Francesca forse ama ancora Giorgio, il gesto che spiazza

Che la storia d'amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini non sia chiusa del tutto lo pensano in molti: nonostante lui abbia confessato il tradimento, la ragazza continua a ripetere che vuole avere un confronto con l'ex quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello. Ad una settimana di distanza dall'ultimo faccia a faccia che ha avuto con il fidanzato, l'opinionista ha ricevuto una sua lettera: durante la semifinale del reality, infatti, Barbara D'Urso l'ha messa al corrente delle parole che l'ex compagno le ha voluto far arrivare.

GF 16, Francesca De André confusa: tenerezze con Gennaro e bacio alla lettera di Giorgio

A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip nelle ultime ore, è stato un gesto inaspettato che la giovane ha fatto proprio nei confronti dell'uomo con il quale ha convissuto per quasi un anno: Francesca, infatti, è stata sorpresa dalle telecamere mentre baciava la lettera che le ha scritto Giorgio alcuni giorni fa.

Che la genovese provi ancora un forte sentimento per Tambellini, è un parere che condividono in molti: anche la conduttrice del GF 16, nel corso di una recente puntata di Pomeriggio 5, si è detta certa del fatto che la De Andrè correrà dal suo ex non appena finirà il programma.

Francesca e Gennaro: probabili baci sotto il cuscino

Dopo aver baciato la lettera di Giorgio, la concorrente del reality Mediaset ha confuso i telespettatori riavvicinandosi per l'ennesima volta a Gennaro Lillio: a neppure 24 ore di distanza dalla loro furiosa lite nella Casa, i due ragazzi hanno fatto pace nel modo più dolce possibile. Ieri mattina, infatti, le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso Francesca e il napoletano mentre si coccolavano a letto: nonostante l'opinionista coprisse il suo volto e quello del compagno con un cuscino, sono stati in tanti ad accorgersi dei baci che i due si sarebbero scambiati.

Anche se la genovese continua a negare di aver avuto un contatto fisico con Gennaro, ci sono molti video (soprattutto notturni) nei quali è palese che tra loro sia successo qualcosa sotto le coperte. Lo stato di confusione nel quale si trova attualmente la De André, è totale: se da un lato c'è l'attrazione fisica che prova per Lillio, dall'altra la giovane sembra non riuscire a dimenticare l'amore tormentato con Giorgio.