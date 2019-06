Lunedì 10 giugno inizierà su Canale 5 Bitter Sweet, la nuova fiction turca con protagonista Ozge Gurel, già vista in Cherry Season. Nelle puntate in onda dal 10 al 14 giugno, Nazli inizierà a lavorare per Ferit mentre la vita del piccolo Bulut sarà sconvolta da un tragico avvenimento.

Bitter Sweet: Nazli conosce Bulut e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Nazli sarà una giovane cuoca, che ambisce ad aprire un ristorante giapponese.

Purtroppo la giovane dovrà rimandare il suo sogno in quanto sta attraversando una grave crisi economica. A questo punto, accetterà di lavorare presso un giovane e facoltoso manager fissato dell'ordine, come cuoca personale. Poi sarà assunta come collaboratrice domestica, dove farà la conoscenza di Bulut, un bambino, nipote del suo datore di lavoro. Ma ecco che finalmente la cuoca incontrerà Ferit. Un giorno Bulut farà in modo che la nuova arrivata passi del tempo con lo zio Ferit.

Bitter Sweet, spoiler prossima settimana: Bulut rimane orfano

Un incontro che desterà i sospetti delle sorelle della cuoca che crederanno che ci sia una relazione tra lei e il manager. Nel frattempo Asuman ruberà qualcosa dalla camera da letto di quest'ultimo.

Anticipazioni Bitter Sweet: la cuoca esce con Deniz

Ad Istanbul si svolgerà un'importante festa mondana in onore delle relazioni economiche tra Giappone e Turchia. L'insegnate, a questo punto, convincerà la cuoca a partecipare all'evento per imparare la lingua giapponese.

Anche Ferit sarà presente all'evento in quanto partner in affari di Nakatami, l'organizzatore. Deniz, invece, confesserà al fratello di aver preso una cotta per una ragazza, con la quale ha intenzione di uscire a cena. Nel frattempo Nazli dirà ad Asuman e Fatos di trovarsi male con il suo datore di lavoro. Inoltre rivelerà di avere intenzione di uscire con Deniz. Durante l'appuntamento, i due giovani si recheranno in una casa di cura per animali bisognosi, dove il giovane resterà profondamente colpito dalla sensibilità della donna.

Ferit vince la gara d'appalto

Le trame di Bitter Sweet svelano che Bulut sarà entusiasta in quanto sua madre ha invitato Nazli a cena insieme a Ferit e Demir. In seguito, i quattro amici si recheranno da Deniz per continuare la serata, dove la cuoca scoprirà che quest'ultimo è in realtà lo zio di Bulut. Nel frattempo ci sarà grande tensione per la gara d'appalto tra la famiglia Haka e quella del manager mentre Nazli, Fatos e Asuman avranno intenzione di assistere al concerto dal vivo di Alya. Allo stesso tempo, la holding dello zio di Bulut vincerà la gara d'appalto, tanto che Hakan fuggirà in evidente collera.

I genitori di Bulut muoiono

Deniz farà entrare Fatos, Nazli e Asuman nel locale dove incontrerà Alya. Poco dopo all'allegra comitiva si uniranno Engin e Ferit, tanto che la cuoca e Fatos saranno in evidente imbarazzo. Proprio quest'ultima arriverà perfino a lasciare il locale. Ma ecco arrivare il colpo di scena: durante la serata il manager sarà raggiunto da una telefonata sconvolgente. L'uomo, infatti scoprirà, che Demir e Zeynep sono morti e Bulut è in gravi condizioni dopo essere rimasti coinvolti in un grave incidente stradale.