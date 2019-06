La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, continua a sorprendere. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 martedì 2 luglio, Demet, pur avendo ribadito ancora una volta al marito Hakan di non provare più amore nei confronti di Ferit Aslan, dimostrerà di aver mentito. La sorella di Deniz, gelosa di vedere il suo ex fidanzato trascorrere sempre più tempo in compagnia di Nazli Piran, metterà in atto un piano con l’intento di rovinare la reputazione della cuoca.

La perfida donna farà recapitare una lettera al ricco imprenditore, per rivelargli di essere riuscita ad ottenere la custodia provvisoria del nipote Bulut con l’aiuto di Asuman, la sorella dell’aspirante chef.

Riassunto episodio di venerdì 28 giugno

Nell’episodio che il pubblico italiano ha avuto la possibilità di guardare venerdì 28 giugno, Hakan, su tutte le furie per aver assistito ad una conversazione tra Demet e Ferit, ha ordinato a Bekir di trattare il suo rivale allo stesso modo di Zeynep e Demir.

La sorella di Deniz è riuscita a convincere il marito ad annullare l’omicidio dell’Aslan. Quest’ultimo, dopo aver salutato il nipote Bulut, ha dato un passaggio con la sua auto a Deniz e Nazli. Durante il tragitto, il fratello di Demet ha appreso che Ayla si è ridotta in malo modo per aver bevuto troppo. A quel punto il ricco imprenditore, la cuoca, e Deniz hanno raggiunto insieme la cantante. Ayla ha provocato Ferit, dicendogli di essersi accorta che nutre un interesse sentimentale nei confronti della Piran.

In seguito l’Aslan ha fatto vedere al fratello di Demet la vettura con cui hanno avuto l’incidente mortale i genitori di Bulut, custodita nel parcheggio della pusula holding. Hakan, non appena è venuto a conoscenza dai suoi scagnozzi che l’automobile che ha causato il decesso di Demir e Zeynep è finita nelle mani di Ferit, ha perso le staffe. Infine, Engin ha fatto convocare Asuman, Ayla e Tarik, nell’appartamento di Deniz per chieder loro come mai sono stati complici dell’inganno di Fatos.

Trama di martedì 2 luglio: Demet invia una lettera a Ferit, Nazli protegge la sorella

Martedì 2 luglio, verrà trasmesso su Canale 5 il diciassettesimo episodio. Le anticipazioni rivelano che Asuman, dopo aver scoperto che Demet ha spedito una busta a Ferit per fargli sapere che è stata lei a fotografare il documento di Demir, metterà in guardia la sorella giusto in tempo. Nazli, per impedire al suo datore di lavoro di scoprire chi ha aiutato gli Onder ad ottenere la custodia provvisoria di Bulut, approfitterà di una distrazione dell’uomo per far sparire la lettera contenente la chiavetta compromettente.

L’aspirante chef, pur avendo protetto per l’ennesima volta la sorella, avrà ancora voglia di svelare la verità all’Aslan. Intanto quest’ultimo riuscirà ad ottenere un’ordinanza dal giudice per impedire a Demet e Hakan di entrare nuovamente nella sua azienda. Il ricco imprenditore sarà sempre più convinto che il vero obiettivo della perfida coppia sia quello di appropriarsi delle sue ricchezze. Successivamente Deniz, dopo aver deciso di acquistare il locale in cui si esibisce Ayla, farà soffrire la cantante ribadendole di non provare più nessun sentimento nei suoi confronti.

Fatos, oltre ad essere disperata per aver deluso Engin con la sua messinscena, non avrà il risultato che sperava dopo aver fatto un colloquio di lavoro a cui teneva molto. In seguito la coinquilina di Nazli e il migliore amico di Ferit rimarranno bloccati in ascensore insieme. Engin, pur essendo ancora arrabbiato con la stilista, la tranquillizzerà quando la stessa avrà un attacco di panico, mettendo un punto ai loro dissapori.