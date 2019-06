È una Giulia Salemi visibilmente commossa quella che si è mostrata oggi su Instagram: dopo un lungo periodo d'assenza, infatti, la giovane è tornata sui social network con alcuni video che ha caricato nelle sue Stories. L'influencer, con le lacrime agli occhi, ha confermato di stare molto male per l'addio a Francesco Monte, ma ha anche detto che ce la metterà tutta per riprendersi in mano la sua vita e ricominciare da zero.

Le prime parole di Giulia dopo l'addio di Monte

Sono passati appena due giorni da quando Giulia Salemi ha annunciato che la sua storia con Francesco Monte è finita.

Dopo aver chiesto rispetto per questo momento così delicato della sua vita, la ragazza ha deciso di tornare sui social network con alcune Stories che hanno emozionato i suoi tanti fan.

L'influencer, infatti, si è fatta vedere con le lacrime agli occhi e, per la prima volta da quando è stata ufficializzata la rottura con il tronista, ha scelto di parlare del periodo che sta vivendo.

Con la voce tremante, la giovane ha detto: "La vita ci mette davanti a delle sfide quotidiane.

Anche se è difficile e fa male, bisogna trovare la forza di combattere e rialzarsi, sia per se stessi che per le persone che ci amano".

L'ex concorrente del Grande Fratello era visibilmente commossa mentre lanciava questo messaggio di positività ai tanti ragazzi che la seguono su Instagram, ai quali ha detto: "Io ho voi, che in questi giorni mi siete stati vicini e mi avete fatto ritornare in parte il sorriso".

La Salemi ha aggiunto che presto tornerà a lavorare e a fare tutte le cose che faceva prima di questo "scossone" che ha minato la sua serenità: "Non si può scappare dai problemi e vi prometto che presto tornerò la vostra Giulia power".

La rottura tra Francesco e Giulia

Proprio nel giorno in cui la Salemi ha deciso di tornare sui social network con un commovente video, in tutte le edicole è uscito un nuovo numero di "Spy", all'interno del quale è possibile trovare un resoconto dettagliato di quello che è successo a Giulia e Francesco di recente.

Stando alla ricostruzione che ha fatto la rivista di Gossip, sarebbe stato Monte a lasciare la fidanzata a quasi un anno dal loro primo incontro.

Le ragioni che avrebbero spinto il pugliese ad interrompere questa favola d'amore, sarebbero varie: il "fantasma" di Cecilia Rodriguez che non è ancora stato messo da parte, l'ambizione del ragazzo di sfondare in Tv come attore e cantante, ma anche la consapevolezza che avrebbe acquisito del fatto che l'influencer non sarebbe la donna giusta per lui.

Insomma, l'ex tronista si sarebbe comportato con la Salemi esattamente come ha fatto poco più di un anno fa con Paola Di Benedetto: dopo qualche mese di relazione e annunci sui giornali di grandi progetti per il futuro, Francesco ha messo un punto alla storia all'inizio dell'estate che, a quanto pare, lui preferisce vivere da single.