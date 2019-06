Ieri 10 giugno è andata in onda la finale del Grande Fratello 16. A trionfare su tutti gli altri è stata Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama. A sceglierla è stato proprio il pubblico da casa, che tramite il televoto ha decretato la sua preferita. Gli ultimi giorni all'interno della casa dei ragazzi non sono stati esenti da polemiche e discussioni. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che riguarda Daniele Dal Moro ed Erica Piamonte.

Il filmato riguarda la giornata di ieri a poche ore dalla finale e mostra Daniele mentre parla di una sorta di incidente, anche se non è chiaro a cosa si riferisce.

Dal Moro parla di un incidente, Erica cerca di zittirlo

A poche ore dalla finale, Daniele ed Erica si trovavano a parlare mentre lei stava mangiando e lui era sul divano. In particolar modo, i due hanno iniziato a dialogare del Grande Ranch, il posto dove quattro concorrenti hanno vissuto per una settimana circa.

GF 16, Daniele parla di un incidente prima della finale, Erica gli dice di stare zitto

Angela Losito, Audrey Chabloz, Erica e Daniele sono infatti rimasti in questa sorta di campagna presente in casa, ma alla fine solo gli ultimi due sono riusciti a spuntarla ed arrivare in finale.

Angela è stata infatti eliminata alla prima puntata, mentre Audrey la seconda. Erica ripensando a quei momenti, ha chiesto a Daniele se rifarebbe l'esperienza al ranch se venisse pagato e lui risponde che alla fine non si è trattata di una cosa pesante, facendo intendere che lo rifarebbe.

Il ragazzo ha poi continuato dicendo: 'Ti ricordi quando hai fatto l'incidente?'. A quella domanda Erica si gira e fa segnale di stare zitto e dice subito di no. Immediatamente dopo la produzione del Grande Fratello cambia inquadratura. I fan sono dunque curiosi di sapere di quale incidente si tratti e perché la Piamonte non ne abbia voluto parlare.

Grande Fratello 16, Erica riceve una sorpresa dei genitori in studio

Durante la puntata di ieri sera al Grande Fratello 16, Erica è stata la prima a dover abbandonare definitivamente la casa del reality.

Una volta arrivata in studio, Barbara D'Urso le ha mostrato una clip che riguardava il suo percorso all'interno della casa. In secondo luogo la ragazza ha iniziato a parlare del rapporto conflittuale avuto con i genitori, dei quali ha parlato anche nell'arco del suo percorso. Quest'ultimi, a sua insaputa, si sono presentati in studio per farle una sorpresa. La donna, appena ha visto i genitori, è crollata in un pianto disperato, anche se non ha potuto andare ad abbracciarli come avrebbe voluto.

Mamma e papà le hanno detto che, anche se non hanno approvato alcune sue determinate scelte di vita, continueranno comunque a sostenerla dato che è la loro figlia e le vogliono molto bene.