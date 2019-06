Le conseguenze del tradimento di Liberto ai danni di Rosina saranno al centro delle puntate spagnole di Una vita, in onda dal 24 al 28 giugno in Spagna. Se il Seler finirà nuovamente in carcere con un'accusa pesantissima, la Hidalgo dimostrerà di non riuscire a perdonarlo.

Una Vita: Felipe aiuta Marcia

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate trasmesse in Spagna dal 24 al 28 giugno, svelano che Rosina sospetterà che dietro al tradimento del consorte ci sia lo zampino di Genoveva.

La sarta Seler, a questo punto, consiglierà alla Hidalgo di dare una seconda possibilità a Liberto. Di conseguenza, la donna accetterà di recarsi all'appuntamento con il marito, se quest'ultimo non venisse nuovamente arrestato. La signora Dominquez, intanto, sarà felice per l'imminente partenza della figlia e Rafael per il tour mentre un giornalista aiuterà il Palacios a smascherare Alfredo. Allo stesso tempo Felipe imparerà lo spagnolo a Marcia, non sapendo che è una complice della Dicenta.

Anticipazioni Una Vita: Liberto arrestato nuovamente

Emilio dimostrerà di essere geloso della figlia di Bellita e Rafael, tanto che Camino sarà costretto a riportarlo alla ragione. Nel frattempo il quartiere sarà sconvolto dallo scandalo provocato dall'arresto di Liberto. Il Seler, infatti, sarà accusato di aver abusato di Genoveva, tanto che Rosina avrà la certezza che sia caduto in una trappola. Per questo motivo il vedovo di Celia avrà una terribile discussione con Alfredo dopo avergli negato di incontrare l'amico. Infine la faccenda per il nipote di Donna Susanna si complicherà ancora di più, quando giungerà un testimone capace di incastrarlo.

Lite tra Alfredo e il Palacios

Le trame di Una Vita in programma in Spagna questa settimana, segnalano che Alfredo si rifiuterà di ritirare la denuncia nei confronti di Liberto, tanto da mettere in forse la sua scarcerazione. Inoltre l'uomo finirà sui maggiori quotidiani dopo il crack della banca americana. Intanto Jose noterà che la figlia non vede l'ora di partire con Rafael. Peccato che Cinta confessi ad Arantxa di amare Emilio. Allo stesso tempo, il marito di Genoveva accuserà il Palacios di averlo messo in cattiva luce mentre Rosina si recherà in prigione a trovare il consorte. Poco dopo, il Seler verrà scarcerato.

Rosina caccia di casa il Seler

Cinta accompagnata da Arantxa saluterà tutta Acacias 38 prima di partire per il tour. Nel frattempo la vedova di Samuel accuserà dei rimorsi di coscienza per ciò che è accaduto al Seler, tanto da rivelarlo all'avvocato. A tal proposito, Ramon organizzerà una festa per il ritorno a casa dell'amico. Tuttavia la festicciola sarà disturbata dall'arrivo di Genoveva, che susciterà la gelosia furibonda di Rosina. La donna, infatti, dimostrerà di non riuscire a perdonare il marito, tanto da cacciarlo fuori di casa.