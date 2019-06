Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle puntate americane trasmesse a fine giugno negli Stati Uniti, Thomas si renderà protagonista di un nuovo diabolico piano per avere Hope sempre più vicina a sé. Il Forrester, infatti, comprerà delle sostanze stupefacenti per somministrarle a Liam affinché vada a letto con Steffy.

Beautiful: Emma scopre la verità su Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda attualmente negli Stati Unito, si soffermano sulle conseguenze della morte di Emma.

Come saprete, la Barber morirà durante un tragico fuoristrada per colpa di Thomas. Tutto avrà inizio quando la stagista della Forrester Creations scoprirà che Phoebe è in realtà la figlia di Hope. Per tale ragione, la giovane deciderà di raccontare tutto alla Logan, se un colpo di scena tragico non alterasse il corso della sua vita per sempre.

La morte della Barber

Il Forrester, infatti, si metterà all'inseguimento di Emma a bordo della sua vettura.

La ragazza, distratta dal cellulare ed abbagliata dai fari, precipiterà nel baratro dopo aver perso il controllo dell'auto. Una tragica morte che desterà i sospetti di Xander e Florence, i quali punteranno il dito contro il fratello di Steffy, tanto da domandarsi dove fosse quando la Barber è morta.

Anticipazioni Beautiful: Thomas compra sostanze stupefacenti

Le trame americane di Beautiful, in programma nel 2020 in Italia, svelano che Thomas si renderà protagonista di una nuova pazzia.

Il Forrester, infatti, si spingerà ad usare addirittura suo figlio Douglas per avvicinarsi sempre di più ad Hope. A tal proposito, la giovane sarà sconvolta dopo aver riabbracciato Phoebe in quanto sente un legame sempre più forte con lei. Nel frattempo il figlio di Ridge contatterà un suo vecchio amico, Vincent Walker, interpretato dalla new entry Joe Lo Cicero, per acquistare delle compresse di anfetamine per mettere in atto un piano alquanto squallido. Il padre di Douglas, infatti, deciderà di avvelenare lo Spencer affinché ceda alle tentazioni della Forrester.

Steffy e Liam a letto insieme

I primi spoiler americani annunciano che Liam ricorderà ben poco di una serata per colpa di una sostanza stupefacente inconsapevolmente ingerita. Tuttavia, questo comportamento giocherà a favore di Thomas quando il figlio del magnate racconterà ad Hope di essere stato a letto con Steffy. Anche la madre di Kelly, infatti, potrebbe essere sotto gli effetti delle sostanze stupefacenti come era successo ai suoi genitori Ridge e Taylor molti anni prima.

Cosa succederà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Los Angeles.