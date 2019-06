Da tre settimane su Canale 5 va in onda una nuova soap opera intitolata “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, già molto apprezzata dai telespettatori. Dalle anticipazioni riguardanti gli episodi che verranno trasmessi in Italia il prossimo mese, si evince che Ayla, certa che Deniz abbia perso completamente la testa per Nazli Piran, gli farà capire che la cuoca non ricambia affatto i suoi sentimenti. La cantante farà aprire gli occhi al suo ex fidanzato durante una serata che entrambi avranno modo di trascorrere alla villa di Ferit Aslan, in compagnia di Asuman, Nazli, Fatos, Engin, e Tarik.

Deniz non appena si recherà nella stanza di Ferit su invito di Ayla per cambiarsi un indumento, non riuscirà a contenere la sua rabbia quando vedrà il foulard della Piran.

La sparizione della lettera di Demet, Ferit e la Piran si baciano

Nelle puntate che il pubblico italiano ha già avuto modo di vedere, Nazli ha trovato lavoro come cuoca personale presso la villa di Ferit. Purtroppo, l’aspirante chef ha rischiato di essere licenziata a causa della sorella Asuman che ha fatto avere a Demet una copia del documento in possesso soltanto dall’Aslan.

L’orrendo gesto compiuto dalla giovane ha permesso agli Onder di ottenere la custodia provvisoria del nipote Bulut, rimasto orfano di genitori, costringendo quindi il bambino ad allontanarsi dallo zio. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti in programmazione a luglio 2019, segnalano che Nazli per proteggere la sorella impedirà al suo datore di lavoro di mettere le mani in una lettera da parte di Demet, riguardante proprio il coinvolgimento di Asuman con l’affidamento di Bulut.

Successivamente la Piran pur avendo nascosto a Ferit la colpevolezza della sorella, arriverà a scambiarsi con lo stesso un bacio passionale. Il giorno seguente, Nazli si sentirà in imbarazzo quando Deniz la sorprenderà alla villa di Ferit, per aver trascorso la notte tra le braccia del suo datore di lavoro.

Ayla prepara un piano per far allontanare Nazli dal suo ex fidanzato, Deniz accecato dalla gelosia

Intanto il fratello di Demet anche se sarà a conoscenza che la cuoca lo considera soltanto un amico, continuerà a dimostrarle il suo interesse spezzando il cuore di Ayla per l’ennesima volta.

Quest’ultima non demorderà, visto che sempre più decisa a riprendersi il suo ex fidanzato, troverà una soluzione per farlo allontanare dalla coinquilina di Fatos. In seguito, precisamente quando il piccolo Bulut si ricongiungerà con Demet e Hakan, dopo aver fatto allarmare tutti i suoi familiari con la sua sparizione improvvisa, Ayla avrà un'altra discussione con Deniz. Quest’ultimo ribadirà alla sua ex fidanzata di non provare più nulla per lei.

A quel punto, la cantante metterà in atto il suo piano chiedendo a Ferit di far avere alla Piran un foulard che ha dimenticato nel locale in cui lei si esibisce. L’Aslan si recherà a casa della sua cuoca ma quando lo inviterà a cena, si dimenticherà di farle avere il suo fazzoletto, visto che resterà nella tasca della sua giacca. In occasione di una serata organizzata dall’Aslan nella sua villa, a cui prenderanno parte tutti i suoi amici, compresa Fatos e Asuman, ma soprattutto non mancherà il piccolo Bulut, il cognato di Hakan dimostrerà di essersi veramente innamorato di Nazli.

Ayla, essendo a conoscenza che il foulard della Piran si trova nella camera da letto dell’Aslan, inviterà Deniz a recarsi nella stanza per cambiarsi la maglietta: quest’ultimo non appena vedrà l’indumento dell’aspirante chef, se ne andrà via per la forte gelosia.