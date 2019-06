Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Diego Alday, interpretato dall'attore Ruben De Eguia, sarà convinto che la sua amata Blanca Dicenta dica la verità, pertanto crederà che Moises, il loro bambino, sia ancora vivo. Nel frattempo Diego incontrerà una donna sconosciuta, Aurelia, la quale ha soccorso Blanca poco dopo aver partorito. Poi Aurelia confesserà che ha notato qualcuno tagliare il cordone ombelicale a Blanca dopo che la donna ha perso i sensi.

Pubblicità

Pubblicità

Diego è convinto che Moises sia vivo

Nelle prossime puntate di Una Vita, Aurelia avrà altri particolari interessanti da poter confidare a Diego, ma purtroppo sarà uccisa da Ursula prima di riuscire a parlare con l'uomo. Ursula deciderà di uccidere la donna prima che riesca a rivelare altri dettagli importanti a Diego. In seguito Diego farà una chiacchierata con Carmen, la quale rivelerà all'uomo che Ursula è solita recarsi tutti i giorni in un certo orfanotrofio non molto lontano dal paese.

Pubblicità

Successivamente Diego incontrerà Riera, il quale gli parlerà di un piano per sminuire definitivamente Ursula. Poi Diego si recherà presso l'orfanotrofio in compagnia di Samuel. Quest'ultimo in realtà sarà d'accordo con Ursula. Frattanto l'Alday rimarrà notevolmente meravigliato quando all'istituto troverà il 'Richiamo degli Angeli', che lui stesso e Blanca avevano preparato per Moises. Da quel momento Diego crederà alla versione di Blanca e si pentirà di non averle creduto prima. Poi l'Alday sarà convinto che Ursula sia responsabile del rapimento del suo bambino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Blanca cerca Moises

Diego incontrerà Blanca e le darà il 'Richiamo degli Angeli' che ha trovato nell'istituto degli orfani. Con tale gesto l'uomo riaccenderà l'istinto materno della donna, la quale in quel preciso istante si renderà conto di essere stata soggiogata da Cristina Novoa, la sconosciuta assoldata da Ursula, allo scopo di farle credere di aver perso una bambina e convincerla a farsi ricoverare in una struttura psichiatrica. In seguito la Dicenta deciderà di scoprire in tutti i modi dove Ursula ha nascosto Moises, pertanto farà il doppio gioco con la madre.

Successivamente Blanca deciderà di tornare a vivere ad Acacias 38 insieme ad Ursula, ma per lei non sarà facile vivere sotto lo stesso tetto della donna. Poi Blanca cercherà di aggredire la madre alle spalle con un coltello, ma sarà colta in flagrante dalla stessa, a quel punto vorrà giustificarsi con la donna dicendo che stava cercando di togliersi la vita.