Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. Dopo la coppia formata da Angela Nasti e Alessio Campoli, ad un mese dalla scelta effettuata negli studi Elios di Uomini e donne, l'ex tronista torinese ha deciso di dire addio al corteggiatore.

Attraverso una serie di Instagram Story, Giulia ha fatto chiarezza su quanto accaduto in questi giorni. Si ricorda, che la coppia è finita al centro del Gossip per via di un tradimento di Manuel Galiano ai danni della sua fidanzata.

Il giovane sarebbe stato pizzicato a baciare un'altra ragazza, mentre si trovava in vacanza a Ibiza con i suoi amici.

Prima di ufficializzare l'addio al suo fidanzato, la Cavaglià ha fatto una premessa ai suoi follower. Stando alle parole della torinese, quando una persona sta male non deve assolutamente chiudersi in casa. Al contrario deve trovare la forza di uscire con i proprio amici e non pensare a ciò turba o fa stare male.

Nella seconda parte del messaggio l'ex tronista è stata breve e coincisa, anche se non ha accennato minimamente ai pettegolezzi dell'ultima ora: "Io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi.

Non ho vissuto per niente bene questo periodo, nonostante abbia messo l'anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop".

Nel video l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi non nasconde un velo di amarezza per la situazione che sta vivendo. Stando al racconto della giovane, il suo corteggiatore fuori dagli studi di Mediaset ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della tronista. Per tutto il tempo Giulia Cavaglià non ha mostrato del rancore nei confronti del suo ex fidanzato. L'unica cosa certa è che l'ex tronista fuori dal programma ha dovuto affrontare gli stessi problemi della sua 'collega', Angela.

Manuel Galiano smentisce il tradimento

Mentre l'ex tronista ha ufficializzato la rottura con il corteggiatore prescelto, Manuel Galiano ha smentito ancora una volta di aver tradito la sua fidanzata. In uno scatto pubblicato su Instagram, Manuel ha scritto: "A testa alta". Al commento di un fan che le ha chiesto perché avesse tradito la sua fidanzata, il giovane ha replicato di non averlo fatto. Al contrario c'è chi sostiene che la voce di gossip sia veritiera.

Tra questi c'è anche l'ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli. La ragazza senza mezzi termini ha definito l'ex corteggiatore una 'brutta persona'. Poi ha proseguito: "È una persona arrogante e pensa di sapere tutto lui. Non ha neanche rispetto per le donne, ed ho avuto ragione". Infine, la fidanzata di Francesco Branco ha dichiarato di essere certa del tradimento ai danni dell'ex tronista.