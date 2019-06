Con lungo post pubblicato su Instagram, Giulia Salemi ha annunciato ufficialmente la fine della storia d'amore con Francesco Monte. Un amaro sfogo quello dell'influencer italo-persiana che, attraverso i social, non ha nascosto la delusione e l'amarezza per quanto successo e per la fine di una favola d'amore iniziata qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip. Solo qualche giorno fa Francesco, aveva postato una foto che ritraeva lui e Giulia sorridenti e felici per pubblicizzare una maschera di bellezza ed ora, la notizia dell'addio tra i due ex gieffini, lascia di stucco i numerosi fan della coppia.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati, lei lo annuncia su Instagram

La favola d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è iniziata lo scorso autunno all'interno del Grande Fratello Vip. Da allora un vortice di emozioni, come testimonia il post dell'influencer su Instagram: "L'inizio è dolce, pieno di buona volontà", affermando poi, come invece la fine sia lacerante. Dopo circa otto mesi d'amore i due si dicono ufficialmente addio: "È così che finiscono gli amori; le labbra si stancano, i respiri si affannano", parole che esprimono il dolore per quella che la stessa Salemi ha definito una storia da fiaba.

Francesco Monte e Giulia Salemi si dicono addio, l'annuncio sui social

Una rottura che ha spiazzato molti dato che, sino a poche settimane fa, sui siti di Gossip si parlava di una convivenza in vista. La relazione tra i due però, a quanto pare, non ha retto.

Addio Monte-Salemi, l'amaro sfogo di Giulia: 'Promesse non mantenute'

Già dalle prime settimane di conoscenza all'interno del reality, il pubblico aveva notato come i due litigassero molto, anche a causa della diversità di carattere: molto esuberante lei, più pacato e riflessivo lui, anche se, una volta usciti dalla Casa di Cinecittà, i due hanno fatto coppia fissa, almeno sino ad oggi.

Un fulmine a ciel sereno per i fan di Francesco e Giulia, che li hanno seguiti con affetto in questi ultimi mesi. Nel lungo e amaro post pubblicato dalla Salemi, la giovane non ha potuto nascondere la delusione per la fine di una relazione in cui la ragazza ha creduto molto, ammettendo il dolore per una favola che non ha avuto il lieto fine: "Senti il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute". Solo in queste ultime ore Francesco Monte ha rotto il silenzio sulla vicenda ed ha replicato a quanto pubblicato dalla sua ex fidanzata, ribadendo la veridicità della notizia, ma aggiungendo anche alcuni particolari, come il fatto che i due si siano lasciati di comune accordo, da persone mature e consapevoli che l'amore tra loro fosse finito.

Un addio definitivo quello tra Giulia e Francesco che lascia l'amaro in bocca non solo ai due protagonisti ma anche ai numerosi fan.